Alejandra Baigorria y Said Palao evidencian "crisis" en medio de lujoso viaje a Los Alpes Suizos

Alejandra Baigorria y Said Palao evidencian “crisis” en medio de lujoso viaje a Los Alpes Suizos

Tras ocho meses de matrimonio, Alejandra Baigorria y Said Palao enfrentan un momento complicado durante su viaje a Los Alpes, según usuarios en redes.

    Alejandra Baigorria y Said Palao evidencian “crisis” en medio de lujoso viaje a Los Alpes Suizos
    Alejandra Baigorria y Said Palao celebran su amor durante un viaje a Suiza.
    Alejandra Baigorria y Said Palao evidencian “crisis” en medio de lujoso viaje a Los Alpes Suizos

    La empresaria Alejandra Baigorria cerró un 2025 lleno de logros, con éxitos en sus emprendimientos, un papel como actriz de doblaje y su matrimonio con Said Palao. A pocos días de finalizar el año, la pareja viajó a Los Alpes Suizos, compartiendo detalles del viaje en redes. Sin embargo, según usuarios en internet, surgieron diferencias durante el viaje, lo que generó rumores sobre un posible conflicto que habría puesto en riesgo la continuidad de su matrimonio.

    

    ¿Habría conflicto en el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao?

    Alejandra Baigorria, conocida por su participación en realities, ha logrado consolidarse como una exitosa empresaria con su marca de ropa y su propio salón de belleza. A pesar de no tener buena suerte en el amor durante varios años, finalmente encontró a su pareja ideal en Said Palao, también exconcursante de 'Esto es Guerra'.

    Actualmente, la pareja se encuentra de viaje en Los Alpes Suizos junto al hermano de Baigorria, como es habitual cada año. Sin embargo, según lo que circula en redes sociales, ambos habrían protagonizado una fuerte discusión durante su paseo, situación que podría poner en riesgo su matrimonio.

    La boda de Alejandra fue una de las más comentadas del año, generando contenido incluso meses después. La empresaria invirtió mucho en cada detalle, recuperando parte del dinero gracias a la transmisión en vivo para sus seguidores en Instagram. Lo que parecía un vínculo sólido y planes de formar una familia, ahora se ve amenazado por los rumores de conflicto que se viralizan en redes.

    

    Alejandra Baigorria y sus planes familiares

    Desde hace varios años, Alejandra Baigorria ha manifestado su deseo de ser madre, aunque sus relaciones anteriores no prosperaron. Con Said Palao parecía haber encontrado al compañero ideal para formar una familia, e incluso se mencionó que planeaban convertirse en padres en 2026.

    Sin embargo, rumores sobre el fin de su matrimonio surgieron tras una supuesta fuerte discusión durante su viaje de fin de año. Aun así, los motivos de una posible separación no han sido confirmados. Todo indica que estas noticias podrían tratarse de una broma por el Día de los Inocentes, ya que Alejandra y Said continúan mostrando unión y cercanía como pareja, sin anunciar ningún rompimiento.

