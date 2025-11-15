Wapa.pe
Said Palao se mostró desesperado ante la renuncia de Alejandra Baigorria en EEG.

    La empresaria Alejandra Baigorria dejó completamente sorprendidos a sus seguidores y a los competidores de Esto es Guerra al anunciar su renuncia en pleno programa en vivo. La noticia cayó como una bomba, pero quien más impactado quedó fue su esposo Said Palao, quien no dudó en intervenir a gritos para intentar evitar que la llamada “Gringa de Gamarra” abandonara el reality.

    Said Palao toma medida extrema para detener la salida de Ale Baigorria

    Durante la última emisión del programa, se vivió un momento inesperado cuando el conductor Renzo Schuller invitó a Alejandra a hablar.

    Creo que tienes algo importante que contarnos, te escuchamos”, dijo. Sin embargo, antes de que la empresaria pudiera responder, Said lanzó un grito desesperado: “¡No te vayas, Chavo!”.

    De esta manera, el competidor expresó su tristeza al enterarse de la salida de su esposa, pero no solo del reality, sino también del país. Baigorria explicó que debía viajar al extranjero por un proyecto de larga duración.

    “Primero quería agradecer. Lo que pasa es que hace 7 años vengo trabajando en un proyecto bastante grande y ya gané... El reconocimiento es en Estados Unidos y es bastante tiempo”, contó en vivo.

    Al final del anuncio, Alejandra confesó que no retornará al programa para la gran final.

    “Yo no quiero perjudicar al programa ni al equipo. Agradecerles y despedirme con el dolor de mi corazón”, dijo con la voz entrecortada.

    ¿Por qué Alejandra Baigorria echó a Said Palao de su casa?

    Días antes, la pareja había protagonizado una tensa discusión en el programa. Todo empezó cuando Said detuvo una competencia para reclamar una presunta falta cometida por el equipo de su esposa. Alejandra admitió que usaron su celular durante el juego, lo que causó mayor molestia en Said.

    “ChatGPT dijo que no se podía traer el celular y ha utilizado el celular. A ver si hacen algo o también te gusta el chupetín”, dijo insinuando favoritismo. Baigorria respondió con humor: “Mañana voy a traer un chupetín gigante, enorme”.

    Pero la tensión continuó cuando Said lanzó un comentario más directo: “Lo que tienes que hacer es venir a practicar más temprano los juegos”.

    Luego del cruce, Alejandra aseguró que su esposo no dormiría en su casa esa noche, dejando claro que la pelea continuó fuera de cámaras.

