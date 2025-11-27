Alejandra Baigorria REÚNE a sus padres y los sorprende con viaje a Europa: "Sin ellos dos no existiría"

La empresaria de Gamarra, Alejandra Baigorria , se mostró muy emocionada al sorprenderlos con un exclusivo viaje a Europa.

Hace unos días, Alejandra Baigorria emocionó a todos al anunciar que sus padres, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá, serán parte del viaje que realizará por Europa. La empresaria aprovechó un evento privado en Cieneguilla—organizado para celebrar junto a su equipo de trabajo—para expresarles un mensaje cargado de gratitud y cariño.

Alejandra Baigorria llevará de viaje a sus padres

Durante su discurso, la integrante de reality recordó que, aunque su vida no estuvo libre de dificultades, siempre contó con el apoyo incondicional de sus padres. Por ello, destacó que ambos han sido un pilar fundamental y un modelo a seguir en cada etapa de su crecimiento personal y profesional.

“Yo creo que a los padres se les honra en vida y los quiero llevar al viaje para que vean el logro que ha hecho su hija. Si bien es cierto que no hemos tenido una vida perfecta, pues sin ellos dos no existiría. Así que, si en algún momento se amaron, se van a tener que amar toda la vida porque soy su hija, así que están obligados”, manifestó la 'gringa de Gamarra'.

“Yo nunca los he llevado a un viaje y yo les dije que les iba a regalar uno. Sergio (su hermano) mi papá y mi mamá se van a ir conmigo a que vean lo que es este mundo. Yo nunca se los había mostrado anteriormente hasta que vean el logro que yo quería, que era este”, recalcó.

Por último, la exintegrante de Esto es guerra acabó su mensaje agradeciendo que sus padres se encuentren bien de salud. “Tenerlos a ellos aquí es lo más importante para mí. Yo los quiero como son. Los amo. De ellos he aprendido casi todo lo que tengo”, precisó.