Mamá de Alejandra Baigorria toma DRÁSTICA decisión tras accidente de su hija Thamara Medina que casi le cuesta la vida

Verónica Alcalá no ha dicho nada sobre el accidente de su hija Thamara Medina , ni se ha acercado a visitarla, como lo hizo Alejandra Baigorria . ¿Qué hizo que evidenció el distanciamiento?

La noche del viernes 21 de noviembre, la creadora de contenido Thamara Medina sufrió un grave accidente en Ica que puso en riesgo su vida, dejándole varias costillas fracturadas y una herida en la cabeza. Su hermana, Alejandra Baigorria, no ocultó la angustia que le generó la noticia y se trasladó de inmediato a la clínica para acompañarla. En contraste, la madre de ambas, Verónica Alcalá, optó por mantenerse al margen y su ausencia se hizo evidente también en sus redes sociales.

Esta fue la drástica decisión que tomó Verónica Alcalá tras accidente de Thamara Medina

Con la llegada de las redes sociales no se puede esconder casi nada. En esta ocasión, luego del grave accidente automovilístico que pasó Thamara Medina, muchos usuarios expresaron su preocupación porque medios locales revelaban que estaba gravemente herida. Una de las primeras en acercarse a la clínica fue su hermana, pero no se sabe si su mamá llegó a visitarla.

No obstante, un detalle captó la atención en medio de esta preocupante situación de la modelo, es que su mamá Verónica Alcalá ya no sigue a su hija en Instagram, ni ella a su mamá. No se sabe las razones de bloquearse, pero ya no comparten relación cercana en redes sociales.

La mamá de Alejandra Baigorria tampoco ha expresado preocupación por el estado de salud de su hija, por el contrario, decidió compartir un mensaje: "Madre, solo hay una en la vida, madre es la que te cría, la que te cuida, la que te quiere a pesar de las distancias, a pesar de los tropiezos, las madres no somos perfectas, tenemos errores como todos los seres humanos, pero mi mamá es mi mamá", se lee.

Thamara Medina se refiere luego de agredir a su mamá Verónica Alcalá

Tras protagonizar intensa pelea donde se la vio intentando patear a su mamá, en la boda de su hermana Alejandra Baigorria, la modelo salió a disculparse públicamente y no dio más comentarios. Sin embargo, en redes sociales compartió una dolorosa carta donde evidencia los maltratos en su infancia.