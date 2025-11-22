Hermana de Alejandra Baigorria, se pronuncia tras sufrir un grave accidente: "Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Thamara Medina generó gran preocupación luego de confirmarse que fue una de las más afectadas en el fuerte accidente automovilístico ocurrido en plena carretera en Pisco. La joven influencer y hermana de Alejandra Baigorria presentó lesiones de mayor gravedad y, mientras continúa su recuperación, decidió pronunciarse a través de Instagram. Desde su cuenta, compartió cómo se encuentra y reveló detalles sobre su estado tras el impactante suceso.
LEER MÁS: Thamara, hermana de Alejandra Baigorria, sufrió un grave accidente en la carretera: "Está en una situación grave"
Hermana de Alejandra Baigorria se pronuncia tras fuerte accidente
A través de su cuenta oficial de Instagram, Thamara Medina compartió una imagen en la que se le ve sobre una camilla en el área de Emergencia. Junto a la fotografía, añadió un mensaje en el que señala que logró salir con vida del grave accidente y detalla las lesiones que sufrió.
"Estoy bien. Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse", escribió la influencer en su instantánea, dejando claro que el único familiar que estaba acercándose a brindarle apoyo era su padre.
"Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva", agregó Thamara Medina de 23 años tras recibir atención de emergencia por parte de los médicos del hospital San Juan de Dios, donde también estarían siendo asistidos los cinco jóvenes que la acompañaban en la camioneta, quienes igualmente resultaron heridos en el accidente.