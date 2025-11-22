Thamara Medina , hermana de Alejandra Baigorria, rompió su silencio mientras se recupera del grave accidente en carretera. Aquí todos los detalles de su estado.

Thamara Medina generó gran preocupación luego de confirmarse que fue una de las más afectadas en el fuerte accidente automovilístico ocurrido en plena carretera en Pisco. La joven influencer y hermana de Alejandra Baigorria presentó lesiones de mayor gravedad y, mientras continúa su recuperación, decidió pronunciarse a través de Instagram. Desde su cuenta, compartió cómo se encuentra y reveló detalles sobre su estado tras el impactante suceso.

Hermana de Alejandra Baigorria se pronuncia tras fuerte accidente

A través de su cuenta oficial de Instagram, Thamara Medina compartió una imagen en la que se le ve sobre una camilla en el área de Emergencia. Junto a la fotografía, añadió un mensaje en el que señala que logró salir con vida del grave accidente y detalla las lesiones que sufrió.

"Estoy bien. Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse", escribió la influencer en su instantánea, dejando claro que el único familiar que estaba acercándose a brindarle apoyo era su padre.