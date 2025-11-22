Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria , sufrió un grave accidente este 21 de noviembre y fue trasladada de urgencia a un hospital. Aquí los detalles.

La hermana menor de Alejandra Baigorria, Thamara Medina, volvió a estar en el centro de la atención tras sufrir un grave accidente en plena carretera en Paracas. El portal Instarándula reveló los primeros detalles del lamentable hecho, que también involucró a los amigos que viajaban con ella.

La joven modelo había mantenido un bajo perfil desde que compartió, en un video, aspectos personales de su vida; sin embargo, este dramático episodio ha vuelto a poner su nombre en la conversación pública.

Hermana de Alejandra Baigorria fue llevada de emergencias a un hospital

Este viernes 21 de noviembre, Thamara Medina compartió en sus redes que estaba en Paracas realizando una sesión de fotos y generando contenido. No obstante, horas más tarde, la camioneta en la que viajaba la hermana de la empresaria peruana sufrió un despiste, según informó Plus Noticias Pisco.

También se supo que la joven influencer iba acompañada de otras cinco personas, pero ella y dos de sus acompañantes resultaron con lesiones más graves. Actualmente, todos están recibiendo atención médica en el hospital San Juan de Dios.

En tanto, el periodista Samuel Suárez expresó su preocupación por el accidente desde Instarándula. “La situación es bastante delicada, Thamara está en un estado muy grave. He estado revisando páginas de Pisco... no he querido difundir las imágenes del accidente porque son extremadamente fuertes”, señaló.

Hermana menor de Alejandra Baigorria revela violencia de su madre

Tras el polémico incidente ocurrido en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao —donde Thamara Medina y su madre protagonizaron una fuerte confrontación— muchos pensaron que la relación entre ambas había mejorado. No obstante, el 24 de octubre, la joven de 23 años reapareció con un video en redes que dejó a todos sorprendidos.