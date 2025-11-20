Alejandra Baigorria gana premio internacional y Said Palao la deja en shock con regalazo: rubia llora de emoción | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Alejandra Baigorria atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera empresarial tras recibir un reconocimiento internacional en Estados Unidos, un logro que ya dejó de ser un misterio. La empresaria anunció su salida de Esto es Guerra explicando que había conseguido una de sus metas más grandes: ser reconocida como “Team Élite”, la categoría más alta dentro de su compañía, convirtiéndose en la única peruana en obtener dicho mérito. Después de compartir detalles sobre este premio, su esposo Said Palao decidió sorprenderla con un gesto muy especial.

Alejandra Baigorria recibe premio internacional y Said Palao la hace llorar con significativo regalo

Tras confirmar su salida del reality, Baigorria habló sobre el importante galardón que recibirá en Estados Unidos. Una de sus colaboradoras destacó públicamente lo que significa ser “Team Élite” y elogió el trabajo de Alejandra y el impacto que ha tenido en mujeres de distintas partes del mundo.

“La mujer más trabajadora del mundo con un corazón de oro… ser Team Élite es el rango más alto de la compañía. Tiene un equipo élite y está impactando la vida de muchas mujeres alrededor del mundo. Te admiramos Alejandra”, escribió su trabajadora, mensaje que la empresaria reposteó.

Ante este logro, Said Palao quiso demostrarle cuánto la admira. Aunque reconoció que no suele ser muy detallista, decidió prepararle una sorpresa: un ramo de siete tulipanes, simbolizando los siete años de trabajo que le tomó alcanzar el rango “Team Élite”.

“Ya que mi esposita dice que no le regalo nada, vamos a darle una sorpresita porque es la primera ‘Team Élite’ del Perú”, dijo mientras llegaba a casa y la encontraba recién salida de la ducha.

Baigorria quedó completamente conmovida al leer la tarjeta que acompañaba el ramo:

“Mi amor, te regalo estos siete tulipanes por estos siete años de amor y constancia con los que sacaste tu empresa adelante. Alcanzar el rango ‘Team Élite’, siendo el más alto y la primera en el Perú, no es casualidad: es el reflejo de tu esfuerzo y valentía. Estoy inmensamente orgulloso de ti. Te admiro y te amo”, leyó entre lágrimas.

El emotivo momento terminó con un abrazo y un beso. Después, Alejandra le dedicó unas palabras de agradecimiento a Said por acompañarla en cada paso de su carrera: