Magaly Medina contradice a Baigorria, afirmando que el sueldo de Said no es tan alto como ella sostiene y que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos conjuntos.

    Tras los comentarios que circulan sobre quién sostiene a quién en la pareja, Alejandra Baigorria decidió responder públicamente a los rumores que la involucran con los ingresos de Said Palao. Mientras la excombatiente asegura que ambos mantienen su independencia económica, Magaly Medina reveló detalles que ponen en duda la versión de la empresaria.

    Alejandra Baigorria enfrenta rumores, pero Magaly Medina la contradice en televisión

    Durante una reciente transmisión en vivo junto a la tiktoker Moca, Alejandra Baigorria decidió responder abiertamente a quienes cuestionan su relación con Said Palao. La empresaria se mostró firme al descartar que ella sea quien sostiene económicamente al deportista, un tema que desde hace tiempo circula en redes y medios.

    La pareja ha sido objeto de múltiples especulaciones, especialmente aquellas que aseguran que la excombatiente mantiene al popular ‘Samurái’. Ante ello, Alejandra aseguró que Said percibe ingresos suficientes y que ambos llevan un estilo de vida acorde a su propio esfuerzo.

    “La gente dice: ‘Tú mantienes a Said’. No, hijita, yo puedo ser todo lo que tú quieras, pero Said tiene su plata y yo tengo mi plata. Nos hemos casado por bienes separados. ¿Sabes cuánto gana un guerrero? Entonces, ¿cómo van a decir que Said no tiene plata? Además, Said tiene su propia constructora”, sostuvo.

    Tras este descargo público, Magaly Medina no tardó en pronunciarse desde su programa. La periodista señaló que las declaraciones de Baigorria no se ajustan a la realidad, y afirmó que el sueldo del modelo no sería tan alto como ella sostiene.

    “Todos los de la tele sabemos su sueldo, pero no es que tenga un sueldazo como una estrella de televisión. (…) Ahora dice ‘su constructora’, pero cuando la mostraba aparecía una señora que parecía la dueña real de la constructora y él, más bien, parecía la imagen”, sostuvo.

    ¿Cuánto dinero ganaría Said Palao?

    De acuerdo con la conductora, el sueldo que percibe el integrante de Esto es Guerra no sería suficiente para cubrir todos los gastos que implica su vida junto a Alejandra Baigorria. Según la ‘Urraca’, los ingresos de Said apenas alcanzan para enfrentar viajes, hipoteca y otras obligaciones económicas del hogar.

    “Ella sí es la empresaria, pero de Said no lo sabemos, no nos consta. Ella genera mucha más plata que él. (…) ¿Cuánto ganará Said? Siete u ocho mil soles, y para el común de los mortales eso es un montón de dinero, pero para el nivel de vida de ellos dos esa plata se diluye al toque. Tienen que pagar hipoteca, viajar y asumir más gastos”, comentó.

