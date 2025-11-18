Magaly Medina DESMINTIÓ a Pamela Franco sobre presunto guion en entrevista con María Pía: “Ahí se vendió solita”

Pamela Franco compartió una nueva versión sobre la entrevista que dio a María Pía sobre el caso Cueva, pero audios y declaraciones refutan sus recientes comentarios. Magaly Medina la calificó de ‘selectiva’ para recordar.

La reciente conversación entre Pamela Franco y Verónica Linares ha reabierto uno de los capítulos más polémicos de la farándula local. Sin embargo, lejos de cerrar heridas, las declaraciones de la cantante han provocado un severo "fact-checking" por parte de Magaly Medina. La conductora sostiene que Franco busca reescribir el pasado para posicionarse como víctima.

El supuesto "guion" y la respuesta de Magaly

Uno de los puntos más controversiales fue la afirmación de Pamela sobre su confesión en el programa de María Pía Copello hace dos años. Según la cumbiambera, admitió los hechos bajo presión y siguiendo una pauta preestablecida para no perder su empleo.

Medina no tardó en desbaratar este argumento, defendiendo la integridad de Mande Quien Mande y señalando la incoherencia en la defensa de Franco: “Es como cuando la historia la transformas a tu manera para que se vea más bonita. Ahora resulta que todo lo que dijo era pautado, que la obligaron, que si no, perdía su trabajo. No me digas”, sentenció la ‘Urraca’.

Para la periodista, recibir una lista de preguntas no equivale a recibir órdenes de inculparse, especialmente cuando Franco admitió haber sido "la otra" en una relación donde sabía que existía una esposa e hijos.

La verdad detrás del Yape y el juramento

A casi dos años de la infame transferencia de 280 soles y la llamada de Pamela López, Franco intentó justificar por qué, en aquel entonces, negó conocer a Christian Cueva jurando incluso por su hija.

La versión de Pamela Franco: La cantante alega que se encontraba medicada y en crisis emocional tras su ruptura con Christian Domínguez: “Yo escuchaba que me decían ‘si lo conocías, lo conocías’, y yo solo atinaba a decir ‘pregunto por él’. No tenía contacto con esa persona hace casi cinco años. ¿Por qué tenía que decir algo distinto?”

La evidencia del audio: Sin embargo, el archivo de audio contradice la narrativa de confusión. En la grabación original, Pamela López fue directa: “¿De dónde conoces a mi esposo y por qué te hace una transferencia de 280 soles?”.

La respuesta de Franco fue una negación rotunda que hoy le pesa: “Te lo digo por mi hija, no tengo nada que ver”. Ante esto, López fue tajante: “No metas a tu hija, por favor”.

¿Pamela Franco no estaba dopada sino "resequeada"?

Magaly Medina cuestionó la excusa del estado mental alterado por medicación. Basándose en el tono de voz firme y articulado de la llamada, y en información proporcionada por Christian Domínguez, la periodista ofreció una versión muy distinta del estado de Franco en ese momento.

“En ese momento no estaba dopada. Estaba resaqueada, bombeada, eso es lo que me dijo el padre de mis hijos”, reveló Medina, recordando que el famoso Yape habría sido destinado para una "cajita de chela".

Una nueva oportunidad para Cueva