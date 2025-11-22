Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, sufrió un grave accidente en la carretera de Paracas luego de que el vehículo en el que viajaba colisionara contra un tráiler, dejándola seriamente lesionada. Por ahora, su estado continúa siendo reservado y la atención pública se centró en cuál sería la reacción de la ‘Gringa de Gamarra’, aunque su comportamiento sorprendió a todos.

Alejandra Baigorria reaparece tras el accidente que dejó a su hermana entre los heridos más graves

El viernes 21 de noviembre, Thamara Medina había compartido en sus redes que se encontraba en Paracas realizando una sesión fotográfica y creando contenido. Sin embargo, horas más tarde, todo cambió cuando, de acuerdo con Plus Noticias Pisco, la camioneta en la que se desplazaba perdió el control.

El vehículo terminó estrellándose contra un tráiler, dejando a Thamara como una de las víctimas más afectadas. Las imágenes difundidas por Gianfranco Tirado, reportero de Magaly TV La Firme, mostraron la gravedad del impacto, incluyendo una herida en la cabeza y abundante sangre en el lugar de la lesión.

Ante ello, muchos esperaban algún pronunciamiento de Alejandra Baigorria, especialmente teniendo en cuenta el distanciamiento reciente entre ambas por los conflictos familiares con Verónica Alcalá, su madre. No obstante, la reacción de la empresaria tomó por sorpresa a más de uno.