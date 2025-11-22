Thamara Medina , hermana de Alejandra Baigorria , está siendo atendida en un hospital de Pisco tras sufrir grave accidente.

Hermana de Ale Baigorria en ESTADO DELICADO tras grave accidente: se revela su pronóstico

La joven Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, atraviesa un momento crítico tras verse involucrada en un accidente vehicular en plena carretera. De acuerdo con la información difundida, la modelo peruana figura entre los heridos más graves y permanece internada en un hospital de Pisco recibiendo atención especializada.

Estado de salud de la hermana de Alejandra Baigorria tras el fuerte choque

El portal Instarándula difundió un reporte del medio Plus Noticias Pisco, donde se detalló que, de las cinco personas que viajaban con Thamara Medina, ella y otros dos ocupantes resultaron con las lesiones más severas. Posteriormente, Samuel Suárez compartió un mensaje que habría revelado el diagnóstico preliminar de la joven.

“Se encuentra estable, pero presenta un corte profundo en el cuero cabelludo. Los médicos de turno ya están realizándole los procedimientos necesarios”, indicó una seguidora del periodista, quien comentó que su pareja labora en el hospital San Juan de Dios, establecimiento donde permanece internada la influencer.

Samuel Suárez expresó su preocupación y pidió mantener la fe respecto al estado de la hermana de Alejandra. “Ojalá pueda salir adelante, mucha fuerza. Ratujas, recemos por todos los heridos”, señaló.

Alejandra Baigorria compartió reunión familiar sin la presencia de Thamara

Hace algunas semanas, Alejandra Baigorria mostró en redes sociales una reunión especial junto a su padre y hermanos varones para celebrar el cumpleaños del menor de ellos. “Festejando el cumple de mi hermanito”, escribió, demostrando la cercanía y apoyo entre ellos pese a los conflictos recientes.