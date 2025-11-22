Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Hermana de Ale Baigorria en estado delicado tras grave accidente: se revela su pronóstico

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, está siendo atendida en un hospital de Pisco tras sufrir grave accidente. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hermana de Ale Baigorria en estado delicado tras grave accidente: se revela su pronóstico
    Hermana de Ale Baigorria en ESTADO DELICADO tras grave accidente: se revela su pronóstico | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Hermana de Ale Baigorria en estado delicado tras grave accidente: se revela su pronóstico

    La joven Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, atraviesa un momento crítico tras verse involucrada en un accidente vehicular en plena carretera. De acuerdo con la información difundida, la modelo peruana figura entre los heridos más graves y permanece internada en un hospital de Pisco recibiendo atención especializada.

    Estado de salud de la hermana de Alejandra Baigorria tras el fuerte choque

    El portal Instarándula difundió un reporte del medio Plus Noticias Pisco, donde se detalló que, de las cinco personas que viajaban con Thamara Medina, ella y otros dos ocupantes resultaron con las lesiones más severas. Posteriormente, Samuel Suárez compartió un mensaje que habría revelado el diagnóstico preliminar de la joven.

    “Se encuentra estable, pero presenta un corte profundo en el cuero cabelludo. Los médicos de turno ya están realizándole los procedimientos necesarios”, indicó una seguidora del periodista, quien comentó que su pareja labora en el hospital San Juan de Dios, establecimiento donde permanece internada la influencer.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Thamara, hermana de Alejandra Baigorria, sufrió un grave accidente en la carretera: "Está en una situación grave"

    Samuel Suárez expresó su preocupación y pidió mantener la fe respecto al estado de la hermana de Alejandra. “Ojalá pueda salir adelante, mucha fuerza. Ratujas, recemos por todos los heridos”, señaló.

    Alejandra Baigorria compartió reunión familiar sin la presencia de Thamara

    Hace algunas semanas, Alejandra Baigorria mostró en redes sociales una reunión especial junto a su padre y hermanos varones para celebrar el cumpleaños del menor de ellos. “Festejando el cumple de mi hermanito”, escribió, demostrando la cercanía y apoyo entre ellos pese a los conflictos recientes.

    No obstante, la ausencia de Thamara no pasó desapercibida entre los seguidores, sobre todo porque la celebración ocurrió en medio de las declaraciones que la joven hizo en contra de su madre, Verónica Alcalá, quien sí asistió al encuentro familiar. En redes, varios usuarios destacaron la fortaleza de Alejandra y resaltaron lo importante que es mantenerse unidos en momentos difíciles.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermana de Ale Baigorria en estado delicado tras grave accidente: se revela su pronóstico
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Thamara, hermana de Alejandra Baigorria, sufrió un grave accidente en la carretera: "Está en una situación grave"

    Alejandra Baigorria gana premio internacional y Said Palao la deja en shock con regalazo

    Hermana de Ale Baigorria en estado delicado tras grave accidente: se revela su pronóstico

    Marina Mora expone el tormento de Karla Bacigalupo en el Miss Perú: “lloraba mucho”

    Lo más vistos en Farándula

    Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco con romántico mensaje: "A tu lado"

    Magaly Medina reveló que ofrecieron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares

    Daniela Darcourt se reencuentra con Waldir Felipa y él hace inesperada confesión: “¡Volvimos!”

    Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"

    Paco Bazán es retirado de su pódcast tras escándalo y Erick Delgado toma distancia: "No me sentía cómodo..."

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 95.00
    Comprar

    Bella Siluet Estética & Salón

    Limpieza facial + punta de diamante + radiofrecuencia y más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;