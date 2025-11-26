Natalie Vértiz festeja con emoción que su nana lograra la visa y confirma su viaje al extranjero: “Habemus vacaciones”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Natalie Vértiz siempre ha demostrado un gran cariño por su nana, Rosmery Coveñas, a quien llama ‘Boufi’ y que cuida a sus hijos desde hace más de diez años. Recientemente, la exmiss Perú compartió en Instagram que su colaboradora consiguió la visa, y ambas lo celebraron juntas. Además, anunció que se irán de vacaciones al extranjero, mostrando una vez más la cercana relación que mantienen.
Natalie Vértiz anuncia que llevará a su nana al extranjero
Natalie Vértiz emocionó a sus seguidores al anunciar que llevará de viaje al extranjero a su querida ‘Boufi’, luego de que esta obtuviera su visa. Aunque no reveló el destino, la modelo compartió la noticia en sus historias de Instagram junto a una foto de ambas.
“Visa aprobada para mi Boufi. ¡Habemus vacaciones!”, escribió la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, recibiendo aplausos de sus seguidores. Entre los comentarios destacaron: “Eso se llama confianza y valorar a quien te apoya como un miembro más de la familia. Bendiciones, Nataly”, “Qué grande son Naty y Yaco”, y “Te felicito, pocas personas tienen esa bondad. Dios te bendiga”.
Sin embargo, también aparecieron críticas de usuarios que señalaron que la celebración parecía motivada por la posibilidad de que su trabajadora los acompañe para cuidar a sus hijos en el viaje, y no por unas vacaciones propiamente dichas.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprenden a la hija de su trabajadora
El año pasado, la hija de ‘Boufi’ celebró su mayoría de edad, y Natalie Vértiz junto a Yaco Eskenazi la sorprendieron con regalos especiales: dos bolsos de la marca europea de joyas Pandora y una enorme torta.
La trabajadora del hogar compartió las fotos en sus redes sociales y expresó su agradecimiento por el detalle de la pareja hacia su hija. “Muchas gracias, familia Eskenazi Vértiz, por tan lindo gesto con mi hija en sus 18 años. Llegó a nuestras vidas con 7 años y ahora ya cumple 18”, escribió ‘Boufi’.