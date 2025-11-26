Melissa Lobatón presenta a su ‘hija’ tras cariñoso acercamiento con Jesús Barco: “Gracias, mi amor”

Melissa Lobatón celebró su graduación y recibió un tierno mensaje de Jesús Barco, generando curiosidad por la identidad de su pequeña ‘hija’.

Melissa Lobatón Klug vuelve a captar todas las miradas tras el gesto afectuoso que recibió de Jesús Barco, exprometido de su madre, durante su reciente graduación. La joven repostera no solo generó comentarios por la cercana relación que mantiene con él, sino que también sorprendió a sus seguidores al presentar a su nueva “hija”, un detalle que despertó curiosidad y conversación en redes.

El 25 de noviembre, la hija menor de la ‘Blanca de Chucuito’ y Abel Lobatón celebró su graduación, acompañada por algunas de las personas más cercanas a su vida. Entre los presentes destacaron su madre y el exfutbolista de Sport Boys, quienes usaron sus redes sociales para dedicarle afectuosas palabras en este día especial.

Luego de una de las veladas más significativas para ella, Melissa volvió a aparecer en Instagram para mostrar el obsequio que recibió de alguien muy especial, aparentemente su pareja. Se trataba de un peluche de graduación que, según comentó entre risas, se ha convertido en su “nueva hija”.

“Gracias, mi amor. Te amo. (...) Buenas noches con mi nueva hija. Más que feliz”, se aprecia en los mensajes que publicó la joven.

¿Cuál es el vínculo entre Melissa Lobatón y Jesús Barco?

En América Hoy, Samahara Lobatón salió a aclarar el video en el que su hermana Melissa aparece echando a Jesús Barco de su habitación entre gritos, preocupada de que pudiera contagiarla porque él estaba enfermo. La creadora de contenido contó que el futbolista suele entrar al cuarto cuando Melissa Klug está dormida, algo que incomoda a su hermana debido a que tiene las defensas bajas.