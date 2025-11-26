Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

Melissa Lobatón presenta a su ‘hija’ tras cariñoso acercamiento con Jesús Barco: “Gracias, mi amor”

Melissa Lobatón celebró su graduación y recibió un tierno mensaje de Jesús Barco, generando curiosidad por la identidad de su pequeña ‘hija’.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Lobatón presenta a su ‘hija’ tras cariñoso acercamiento con Jesús Barco: “Gracias, mi amor”
    Melissa Lobatón reapareció en sus redes sociales tras su graduación.
    Melissa Lobatón presenta a su ‘hija’ tras cariñoso acercamiento con Jesús Barco: “Gracias, mi amor”

    Melissa Lobatón Klug vuelve a captar todas las miradas tras el gesto afectuoso que recibió de Jesús Barco, exprometido de su madre, durante su reciente graduación. La joven repostera no solo generó comentarios por la cercana relación que mantiene con él, sino que también sorprendió a sus seguidores al presentar a su nueva “hija”, un detalle que despertó curiosidad y conversación en redes.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¿Multiplicó por cero? Bárbara Cayo saca a la luz su historia con Gigi Mitre en el colegio: "Obvio, no serías..."

    El 25 de noviembre, la hija menor de la ‘Blanca de Chucuito’ y Abel Lobatón celebró su graduación, acompañada por algunas de las personas más cercanas a su vida. Entre los presentes destacaron su madre y el exfutbolista de Sport Boys, quienes usaron sus redes sociales para dedicarle afectuosas palabras en este día especial.

    Luego de una de las veladas más significativas para ella, Melissa volvió a aparecer en Instagram para mostrar el obsequio que recibió de alguien muy especial, aparentemente su pareja. Se trataba de un peluche de graduación que, según comentó entre risas, se ha convertido en su “nueva hija”.

    “Gracias, mi amor. Te amo. (...) Buenas noches con mi nueva hija. Más que feliz”, se aprecia en los mensajes que publicó la joven.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Magaly se mofa del ‘ampay’ del esposo de Silvia Cornejo previo a su aniversario: “Qué tal regalo más humillante”

    ¿Cuál es el vínculo entre Melissa Lobatón y Jesús Barco?

    En América Hoy, Samahara Lobatón salió a aclarar el video en el que su hermana Melissa aparece echando a Jesús Barco de su habitación entre gritos, preocupada de que pudiera contagiarla porque él estaba enfermo. La creadora de contenido contó que el futbolista suele entrar al cuarto cuando Melissa Klug está dormida, algo que incomoda a su hermana debido a que tiene las defensas bajas.

    Samahara explicó que todo fue un malentendido y defendió a Melissa, asegurando que no hay conflictos ni tensión entre ella y Jesús. Señaló que la reacción de su hermana respondió únicamente al cuidado de su salud. “Ellos se llevan así, es parte de su forma de ser”, comentó, resaltando que mantienen una relación cercana y de confianza.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Lobatón presenta a su ‘hija’ tras cariñoso acercamiento con Jesús Barco: “Gracias, mi amor”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿Multiplicó por cero? Bárbara Cayo saca a la luz su historia con Gigi Mitre en el colegio: "Obvio, no serías..."

    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Melissa Klug comparte sentido mensaje tras descubrirse que Jesús Barco entra a la habitación de su hija Melissa Lobatón a sus espaldas

    Paolo Guerrero deja a todos en shock tras responder si aceptaría participar en el podcast de Mario Irivarren

    Conoce a Analía Jiménez, la expareja de Jean Paul Gabuteau que desde 2016 marca la relación con Silvia Cornejo

    Lo más vistos en Farándula

    Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Magaly Medina alarma al mostrarse en una camilla de emergencia y se sincera: “La realidad detrás de cámaras”

    Jesús Barco reaparece en redes tras ser acusado de entrar al cuarto de Melissa Lobatón a escondidas de Melissa Klug

    Magaly se mofa del ‘ampay’ del esposo de Silvia Cornejo previo a su aniversario: “Qué tal regalo más humillante”

    Natalie Vértiz SORPRENDIÓ al mostrar el verdadero trato que le da a su trabajadora del hogar: “Visa aprobada”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;