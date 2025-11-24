Wapa.pe
Tras la revelación de Melissa Lobatón sobre las visitas de Jesús Barco a su cuarto mientras Melissa Klug duerme, el futbolista rompió su silencio con un mensaje en redes.

    Jesús Barco vuelve a generar controversia después de que Melissa Lobatón lo expulsara de su habitación y revelara que él suele ingresar cuando Melissa Klug está dormida, hecho que despertó todo tipo de sospechas. En medio del escándalo y las críticas, el futbolista decidió reaparecer en redes sociales con una inesperada publicación que dejó a muchos preguntándose si intentó defenderse o enviar un mensaje oculto.

    Jesús Barco reaparece con impensado post tras acusaciones de Melissa Lobatón

    Melissa Lobatón, una de las hijas de Melissa Klug, causó revuelo tras realizar una transmisión en vivo en TikTok junto a Samahara Lobatón, donde echó abruptamente a Jesús Barco de su habitación para evitar contagiarse, pues el futbolista estaba enfermo y ella temía enfermarse.

    No obstante, lo que más sorprendió fue la revelación de Melissa: aseguró que Barco suele entrar a su cuarto cuando su madre está dormida, hecho que generó aún más controversia. Incluso Samahara afirmó que él la llama por las noches para que vaya a la casa de su mamá, y que ella accede.

    Ante la polémica y las críticas por su comportamiento con las hijas de la influencer, muchos aguardaban la respuesta del deportista. Jesús Barco reapareció en redes con una publicación inesperada. En vez de explicar lo sucedido, mostró un tierno momento familiar: una sesión de fotos de su hija, quien pronto cumplirá dos años.

    Siguiendo el ejemplo de Klug, el futbolista compartió imágenes de la pequeña con la temática de “Masha y el Oso”, luciendo un disfraz del personaje, y acompañó el post con un mensaje emotivo.

    "Se viene el cumple de mi pequeña masha. Aquí les dejo lo que fue su sesión de fotos", escribió junto a corazones, dejando claro que nada arruinará su alegría por el próximo cumpleaños de su hija. Hasta ahora, Melissa Klug no se ha pronunciado directamente sobre la polémica que involucra a sus dos hijas y a Jesús Barco, quien apareció inesperadamente en la habitación de Melissa Lobatón.

    Jesús Barco reaparece en redes tras ser acusado de entrar al cuarto de Melissa Lobatón a escondidas de Melissa Klug
