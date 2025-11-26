Magaly se mofa del ‘ampay’ del esposo de Silvia Cornejo previo a su aniversario: “Qué tal regalo más humillante”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En la reciente edición de Magaly TV: La Firme del 25 de noviembre, Magaly Medina cuestionó con firmeza a Jean Paul Gabuteau por la falta de respeto hacia Silvia Cornejo al encontrarse con su expareja a pocos días de cumplir su primer aniversario de bodas.
La conductora presentó un documento legal que confirma que la pareja contrajo matrimonio civil en una notaría de Barranco en 2024, revelación que reforzó sus críticas desde el inicio del programa.
LEER MÁS: Edison Flores se quita el polo en el escenario y baila ‘Cómo se mata el gusano’ junto a Christian Domínguez
Magaly Medina arremete contra el esposo de Silvia Cornejo
Este martes 25 de noviembre, Magaly Medina no dudó en criticar con fuerza a Jean Paul Gabuteau por haberse reunido con su expareja, Analía Jiménez, el pasado viernes 21.
“Hoy cumplen un año de casados y ayer en la fecha previa a la celebración de este primer año, Jean Paul le hizo ese regalo a Silvia Cornejo. ¿Qué tal?, que en tu primer aniversario de bodas te den de regalo unas imágenes de que el hombre pese a estar casado con ella, sigue manteniendo una vinculación romántica con la ex", señaló con firmeza.
Además, consideró ‘humillante’ que Jean Paul Gabuteau fuera ‘ampayado’ con su ex pese a su matrimonio con Silvia Cornejo.
“Se imaginan, qué tal regalo para más golpeador, para más humillante e irrespetuoso. De verdad yo no sabría decir cómo una mujer puede soportar semejante patada en el estómago. Es para decepcionarse”, finalizó.
TAMBIÉN LEER: Paul Michael se realizó un íntimo procedimiento estético y Pamela López queda en shock: “Wow, ¿esto es real?”
Jean Paul Gabuteau quiere comprar a 'urraco'
Tras ser consultado por el reportero, el urraco de Magaly TV La Firme le advirtió al esposo de Silvia Cornejo que, inevitablemente, las imágenes con Analía Jiménez serían difundidas. “Las imágenes van a salir el lunes, por eso te hago la consulta”, le precisó.
De manera inesperada, Jean Paul Gabuteau pidió al periodista conversar sin cámaras, intentando aparentemente evitar otra exposición pública.
“¿Podemos hablar a micrófono apagado? Hablamos a micrófono apagado y te ofrezco algo a cambio. No me refiero a plata, me refiero a tu entrevista. ¿De qué vamos a conversar? No hay nada que conversar. No tengo nada que hablar con ustedes. Si quieres hablar, apaga tu cámara y te doy tu entrevista", expresó el músico, aunque el reportero no aceptó.