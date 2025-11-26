La ‘ Urraca ’ recordó a la modelo que su esposo se reunió con su ex, pese a estar casados desde 2024, dejando entrever una posible nueva infidelidad.

Magaly se mofa del ‘ampay’ del esposo de Silvia Cornejo. | Composición Wapa

Magaly se mofa del ‘ampay’ del esposo de Silvia Cornejo. | Composición Wapa

En la reciente edición de Magaly TV: La Firme del 25 de noviembre, Magaly Medina cuestionó con firmeza a Jean Paul Gabuteau por la falta de respeto hacia Silvia Cornejo al encontrarse con su expareja a pocos días de cumplir su primer aniversario de bodas.

La conductora presentó un documento legal que confirma que la pareja contrajo matrimonio civil en una notaría de Barranco en 2024, revelación que reforzó sus críticas desde el inicio del programa.

Magaly Medina arremete contra el esposo de Silvia Cornejo

Este martes 25 de noviembre, Magaly Medina no dudó en criticar con fuerza a Jean Paul Gabuteau por haberse reunido con su expareja, Analía Jiménez, el pasado viernes 21.

“Hoy cumplen un año de casados y ayer en la fecha previa a la celebración de este primer año, Jean Paul le hizo ese regalo a Silvia Cornejo. ¿Qué tal?, que en tu primer aniversario de bodas te den de regalo unas imágenes de que el hombre pese a estar casado con ella, sigue manteniendo una vinculación romántica con la ex", señaló con firmeza.

Además, consideró ‘humillante’ que Jean Paul Gabuteau fuera ‘ampayado’ con su ex pese a su matrimonio con Silvia Cornejo.

“Se imaginan, qué tal regalo para más golpeador, para más humillante e irrespetuoso. De verdad yo no sabría decir cómo una mujer puede soportar semejante patada en el estómago. Es para decepcionarse”, finalizó.

Jean Paul Gabuteau quiere comprar a 'urraco'

Tras ser consultado por el reportero, el urraco de Magaly TV La Firme le advirtió al esposo de Silvia Cornejo que, inevitablemente, las imágenes con Analía Jiménez serían difundidas. “Las imágenes van a salir el lunes, por eso te hago la consulta”, le precisó.

De manera inesperada, Jean Paul Gabuteau pidió al periodista conversar sin cámaras, intentando aparentemente evitar otra exposición pública.