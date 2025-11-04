Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista Pancho de Piérola con tierno beso: “Y mi amor también”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Mariana Vértiz, hermana mayor de la exMiss Perú Natalie Vértiz, causó sensación al confirmar su romance con el periodista Pancho de Piérola. La influencer compartió en sus historias de Instagram una foto en la que ambos se dan un tierno beso, junto a la frase “Y mi amor también”.
La noticia llega tras varios rumores sobre su relación, que se intensificaron durante la reciente celebración del cumpleaños de Mariana. En las imágenes, Pancho aparece muy cercano y cariñoso, tomándola de la cintura y acompañándola durante toda la fiesta, dejando claro su vínculo afectivo.
Mariana Vértiz oficializa su romance con Pancho de Piérola tras celebración de cumpleaños
La hermana de Natalie Vértiz celebró su cumpleaños rodeada de amigos y del periodista Pancho de Piérola, con quien compartió tiernos momentos en su Instagram. Una historia en la que ambos se besan durante la fiesta confirmó públicamente su romance.
La expareja de Gino Pesaressi, madre de una hija, aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron: “Más agasajada, imposible. Gracias infinitas a todos los que se tomaron un minuto en saludarme… Me sentí realmente especial”, escribió en su cuenta, mostrando su alegría y gratitud por el cariño recibido en su día.
Mariana Vértiz y Gino Pesaressi: un romance mediático recordado
Mariana Vértiz, hermana de la exMiss Perú Natalie Vértiz, vivió un romance mediático con el ex chico reality Gino Pesaressi, relación que estuvo marcada por momentos de gran popularidad en redes sociales y atención del público. Durante su vínculo, la pareja compartió experiencias importantes, y aunque finalmente decidieron tomar caminos distintos, Mariana siempre se mostró agradecida por los momentos vividos junto a Gino, con quien tuvo una hija.
A pesar de la separación, ambos mantienen una relación cordial y enfocada en la crianza de su pequeña. Hoy, Mariana continúa su vida personal y profesional, destacando como influencer y empresaria, mientras su historia con Gino sigue siendo recordada por sus seguidores y fans del espectáculo.