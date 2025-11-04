Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Verifica con tu DNI si puedes recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy

Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista Pancho de Piérola con tierno beso: “Y mi amor también”

Mariana Vértiz, hermana de Natalie, celebra su cumpleaños y confirma su romance con Pancho de Piérola con un tierno beso.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista Pancho de Piérola con tierno beso: “Y mi amor también”
    Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista | Composición Wapa | Instagram
    Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista Pancho de Piérola con tierno beso: “Y mi amor también”

    Mariana Vértiz, hermana mayor de la exMiss Perú Natalie Vértiz, causó sensación al confirmar su romance con el periodista Pancho de Piérola. La influencer compartió en sus historias de Instagram una foto en la que ambos se dan un tierno beso, junto a la frase “Y mi amor también”.

    La noticia llega tras varios rumores sobre su relación, que se intensificaron durante la reciente celebración del cumpleaños de Mariana. En las imágenes, Pancho aparece muy cercano y cariñoso, tomándola de la cintura y acompañándola durante toda la fiesta, dejando claro su vínculo afectivo.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez con su nueva novia tras su separación de su esposa

    Mariana Vértiz oficializa su romance con Pancho de Piérola tras celebración de cumpleaños

    La hermana de Natalie Vértiz celebró su cumpleaños rodeada de amigos y del periodista Pancho de Piérola, con quien compartió tiernos momentos en su Instagram. Una historia en la que ambos se besan durante la fiesta confirmó públicamente su romance.

    La expareja de Gino Pesaressi, madre de una hija, aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron: “Más agasajada, imposible. Gracias infinitas a todos los que se tomaron un minuto en saludarme… Me sentí realmente especial”, escribió en su cuenta, mostrando su alegría y gratitud por el cariño recibido en su día.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Ana Siucho sorprende con acercamiento y cariñoso mensaje para Elías Brito tras ampay de Edison Flores: "Te quiero"

    Mariana Vértiz y Gino Pesaressi: un romance mediático recordado

    Mariana Vértiz, hermana de la exMiss Perú Natalie Vértiz, vivió un romance mediático con el ex chico reality Gino Pesaressi, relación que estuvo marcada por momentos de gran popularidad en redes sociales y atención del público. Durante su vínculo, la pareja compartió experiencias importantes, y aunque finalmente decidieron tomar caminos distintos, Mariana siempre se mostró agradecida por los momentos vividos junto a Gino, con quien tuvo una hija.

    A pesar de la separación, ambos mantienen una relación cordial y enfocada en la crianza de su pequeña. Hoy, Mariana continúa su vida personal y profesional, destacando como influencer y empresaria, mientras su historia con Gino sigue siendo recordada por sus seguidores y fans del espectáculo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista Pancho de Piérola con tierno beso: “Y mi amor también”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Nadeska Widausky destruye a Pamela López y filtra pruebas comprobando que fue “amante” de hombres casados

    Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista Pancho de Piérola con tierno beso: “Y mi amor también”

    Magaly arremete contra Peluchín por insinuar vínculos de su esposo con Sir Winston, pareja de Sheyla Rojas

    Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart tras anunciar enfermedad y regresa a Venezuela: “No sé cómo explicar...”

    Mario Hart sorprende con impensado mensaje luego de que Korina Rivadeneira dejara Perú: "Se aceptan..."

    Lo más vistos en Farándula

    Helen Ballón: Conoce a la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses

    Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez con su nueva novia tras su separación de su esposa

    Leslie Moscoso confesó que Pedro Loli la manipuló con quitarse la vida si terminaba su relación: “No podía salir de ahí”.

    Christian Cueva habría celebrado su aniversario con Pamela Franco con una pulsera de apenas 90 soles, según vendedora

    Novio de Sheyla Rojas ningunea TV peruana al saber cuánto ofrecen para que deje México: "Es para tu shampoo"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Marco aldany - Pueblo Libre

    Corte de Caballero + Lavado + Masaje capilar y más

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    EcoExperiencias Travel Tours

    ¡2x1!Full day Paracas, Ica, Chincha + traslados + Ballestas

    PRECIO

    S/ 89.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;