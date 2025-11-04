Wapa.pe
Ana Siucho deja a todos boquiabiertos al dedicarle un tierno mensaje a Elías Brito, justo cuando surgen rumores de un nuevo amor en la vida de Edison Flores.

    Ana Siucho volvió a acaparar la atención en redes sociales tras su reciente publicación que ha dado mucho de qué hablar. Luego del ampay de Edison Flores, la influencer sorprendió al compartir un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para el futbolista. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su acercamiento con Elías Brito, a quien dedicó una cariñosa y reveladora publicación.

    Ana Siucho le dedica romanticas palabras a Elías Brito

    Como se sabe, hace unas semanas comenzaron a circular fuertes rumores de que Edison Flores habría vuelto a apostar por el amor, luego de ser visto junto a una fiel seguidora ingresando a su departamento. En medio de estas especulaciones, la médico Ana Siucho sorprendió al dejar ver que mantiene su vínculo con Elías Brito, generando gran sorpresa entre sus seguidores.

    Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la exesposa del ‘Orejitas’ compartió una fotografía al lado del empresario, en la que ambos aparecen sonriendo. Además, le dedicó un tierno saludo por su cumpleaños: “Feliz día amigo lindo. Sigue brillando por todo lo alto. Te quiero”, escribió junto a la imagen.

    Cabe recordar que hace unas semanas el propio Elías Brito dejó en claro que solo mantiene una amistad con Ana Siucho. “Mantenemos una amistad, la cual es del conocimiento de Edison y está basada en la empatía, el aprecio genuino y el acompañamiento en momentos complejos. He estado presente como amigo, reconociendo su entrega hacia sus hijas y la serenidad con la que enfrenta esta etapa”, expresó en su momento.

    Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores

    Edison Flores vive una etapa intensa tras consagrarse tricampeón con Universitario de Deportes y sorprender con su nuevo look rubio, un cambio que muchos interpretaron como símbolo de renovación luego de su separación de Ana Siucho. Semanas después del ‘ampay’ con Antonella Martorelli, la doctora volvió a la escena pública reactivando sus redes sociales.

    Desde allí, compartió tiernas fotos junto a sus hijas y reflexionó sobre la maternidad con un contundente mensaje que conmovió a muchos: “Solo tienes una oportunidad para criar a tu hijo, SOLO UNA, por eso esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Recuerda que la infancia jamás regresa”, expresó, dejando claro que su prioridad sigue siendo su familia y el tiempo que dedica a sus pequeñas.

