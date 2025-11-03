Cortan programa de EVDLV por fuerte crisis de Leslie Moscoso al confesar el terrible episodio que vivió su hija

El Valor de la Verdad de Leslie Moscoso tuvo que ser cortado por un momento cuando la actriz no podía parar de llorar.

Cortan programa de EVDLV por fuerte CRISIS de Leslie MOSCOSO al confesar que su hija sufrió abvso | Créditos: Composición Wapa | Fuente: El Valor de la Verdad

Cortan programa de EVDLV por fuerte CRISIS de Leslie MOSCOSO al confesar que su hija sufrió abvso | Créditos: Composición Wapa | Fuente: El Valor de la Verdad

La participación de Leslie Moscoso en el programa El valor de la verdad ha causado un gran impacto en la opinión pública. La actriz y comediante, evidentemente conmovida, compartió el inmenso dolor y la culpa que la invaden desde que se enteró de que su hija, Mayle Manrique Moscoso, sufrió abuso sexual a manos de su expareja, José Cortez.

“Le pido perdón a mi hija todos los días. No te imaginas el dolor que sentí en ese momento, sentí que me moría”, confesó Leslie Moscoso entre lágrimas, dejando ver la profundidad de su sufrimiento. Su relato, mostrado en el adelanto del episodio que se emitirá el 2 de noviembre por Panamericana Televisión, ha vuelto a poner sobre la mesa temas tan delicados como la violencia de género y el abuso sexual. La artista decidió hablar públicamente con el propósito de dar visibilidad a estos casos y motivar a otras víctimas a denunciar.

Durante su intervención en El valor de la verdad, la actriz recordó el instante en que una psicóloga le reveló lo que su hija había vivido. Moscoso admitió no haber sospechado nada y expresó un profundo pesar por no haber identificado el abuso antes de tiempo.

“Yo sí siento culpabilidad, porque yo lo hice ingresar a mi casa (...) Yo me iba de viaje y él se quedaba con mis tesoros, como si fuera un buen hombre. Y por eso me siento culpable”, declaró con la voz quebrada. Sus palabras reflejan no solo el dolor de una madre al conocer la verdad, sino también la carga emocional que lleva por haber permitido que el agresor formara parte de su entorno familiar.

La denuncia presentada por su hija en 2024

A comienzos de 2024, Mayle Manrique Moscoso, hija de Leslie, decidió alzar su voz y denunciar públicamente a su expadrastro, José Cortez, por tocamientos indebidos. En conversación con Magaly Medina, la joven reveló que los abusos empezaron cuando tenía 12 años y se prolongaron por cinco años.