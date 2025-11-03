La exbailarina confesó que tuvo un breve romance con Deyvis Orosco cuando ambos eran solteros, dejando sorprendidos a todos.

El programa “El Valor de la Verdad” volvió a encender las redes tras la impactante revelación de Leslie Moscoso. La actriz y exbailarina sorprendió al público al admitir que vivió un breve romance con Deyvis Orosco, el recordado “Bomboncito de la cumbia”.

La confesión se dio en medio de una de las preguntas más tensas de la noche, provocando sorpresa y curiosidad entre los televidentes, quienes no esperaban este capítulo oculto en la vida sentimental del cantante y la popular figura de la televisión.

Con una sonrisa tímida y un aire de nostalgia, Leslie comenzó a narrar cómo conoció al popular cantante, evocando aquellos años en los que ambos daban sus primeros pasos en el mundo artístico. “Yo tendría veinticuatro años. Ya trabajaba en América Televisión como bailarina y él promocionaba sus canciones”, contó.

Según relató, su primer encuentro ocurrió en los pasillos del canal. “Nos veíamos siempre en las grabaciones, nos cruzábamos”, explicó. No obstante, fue Deyvis quien tomó la iniciativa. “Él pidió que me lo presenten. Le dijo a un amigo en común: ‘¿Sabes qué? La quiero conocer’”, recordó Leslie con una sonrisa que denotaba ternura más que incomodidad.

Tras ese acercamiento, comenzaron a compartir momentos fuera del trabajo. “Fue un momento muy bonito. Éramos jóvenes los dos, solteros los dos. Fue el proceso de conocernos”, dijo entre risas, mientras Beto le pedía precisar la época de aquella historia.

Cuando el periodista quiso saber si la relación llegó a formalizarse, Leslie Moscoso fue sincera: “No llegamos a ser enamorados. No duró mucho tiempo, fue un mes, pero fue algo muy bonito, una bonita historia”.

Ante la pregunta de si aquello podía considerarse un romance, la actriz respondió sin dudar: “Sí, sí. Fue un romance pasajero, pero muy bonito. De él guardo gratos recuerdos. Cuando lo he vuelto a ver, siempre nos saludamos con cariño, con un abrazo. Quedó todo muy bien”.

El conductor, fiel a su estilo directo, quiso saber si Deyvis llegó a declararle sus sentimientos. Leslie asintió y recordó con cariño su actitud. “Se podría decir que sí se declaró, porque me dijo que yo era muy linda, que le gustaba mucho y que le permitiera que pudiéramos conocernos, ver qué podía pasar más adelante. Él siempre fue muy caballero, muy respetuoso y formal”, explicó.

Entre risas, añadió detalles sobre el inicio de esa conexión. “Me pareció un chico muy simpático, galante y atento. Yo también estaba sola en ese momento, así que por qué no. Pero él viajaba mucho, al igual que yo, y nuestros horarios no coincidían. Eso hizo que se enfríe un poquito todo”, comentó.