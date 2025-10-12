Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Reconocido actor y cantante fallece en su auto tras defenderse a un asalto

Edison Flores reaparece tras ser ampayado con su 'fan' Antonella Martorell y deja mensaje: “El corazón necesita…”

Edison Flores reapareció en redes con un emotivo video que desató reacciones tras su ampay con su ‘fan’ Antonella Martorell.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Edison Flores reaparece tras ser ampayado con su 'fan' Antonella Martorell y deja mensaje: “El corazón necesita…”
    Edison Flores | Composición Wapa | Instagram
    Edison Flores reaparece tras ser ampayado con su 'fan' Antonella Martorell y deja mensaje: “El corazón necesita…”

    Edison Flores vuelve a acaparar titulares tras el reciente ampay difundido por Magaly TV, La Firme, donde se le vio junto a su ‘fan’ Antonella Martorell. En medio de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental, el jugador de Universitario sorprendió al reaparecer en redes sociales con un mensaje reflexivo que muchos interpretaron como una indirecta sobre su situación actual.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    Edison Flores reaparece con mensaje tras su ampay

    A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó un video por el Día Mundial de la Salud Mental, donde dejó ver su faceta más sensible. En el clip, Edison Flores reflexionó sobre la importancia de detenerse cuando la vida lo exige y reconoció que, en varios momentos, ha necesitado un espacio para reencontrarse consigo mismo antes de continuar con fuerza.

    Pausar no es rendirse. Hasta el corazón necesita un respiro para latir más fuerte”, se le escucha decir mientras contempla el mar, dejando entrever que atraviesa un periodo de pausa y reflexión personal.

    Cabe mencionar que los últimos meses no han sido sencillos para el popular ‘Orejitas’, quien enfrentó una difícil separación de su esposa, Ana Siucho. Este distanciamiento, además de alejarlo de sus hijas, habría impactado en su equilibrio emocional.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Giacomo Bocchio denuncia agresiva reacción de una vendedora en mercado de Arequipa: "Me ha apretado el brazo"

    ¿A qué se dedica Antonella Martorell, captada con ‘Orejas’?

    Se conoce que Antonella Martorell se desempeña en el área de marketing y, según su Instagram, incluso posee un emprendimiento propio. Su frecuente presencia en el entorno social de Edison Flores y su apoyo al club Universitario refuerzan la idea de que mantiene una relación cercana con el futbolista.

    Cabe destacar que Edison Flores atraviesa un momento complicado tras su separación de Ana Siucho, y su reciente aparición junto a Antonella podría influir en la percepción pública sobre él, tanto en lo personal como en lo profesional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Edison Flores reaparece tras ser ampayado con su 'fan' Antonella Martorell y deja mensaje: “El corazón necesita…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    Gustavo Salcedo filtra el ‘nidito de amor’ de su aún esposa Maju Mantilla y productor de Latina

    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    Reinaldo Dos Santos confirma en vivo que José Jerí tiene los días contados en el gobierno y revela al nuevo presidente

    Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

    Lo más vistos en Farándula

    Tony Rosado enfurece en vivo con Ethel Pozo y Janet Barboza cuando le piden su opinión por extorsiones

    Paolo Hurtado reaparece con Rosa Fuentes y le grita su amor frente a todos tras infidelidad: "¡Rosa, yo te amo!"

    Hija de Marcelo Tinelli estalla tras llegar al Perú con Milett Figueroa y su papá: "Ni un día y no puedo más"

    Rosángela se autoproclama “primera dama” en Esto es Guerra, pero Patricio Parodi la 'cuadra': "Por mi lado no es"

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;