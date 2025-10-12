Edison Flores reapareció en redes con un emotivo video que desató reacciones tras su ampay con su ‘fan’ Antonella Martorell.

Edison Flores vuelve a acaparar titulares tras el reciente ampay difundido por Magaly TV, La Firme, donde se le vio junto a su ‘fan’ Antonella Martorell. En medio de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental, el jugador de Universitario sorprendió al reaparecer en redes sociales con un mensaje reflexivo que muchos interpretaron como una indirecta sobre su situación actual.

Edison Flores reaparece con mensaje tras su ampay

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó un video por el Día Mundial de la Salud Mental, donde dejó ver su faceta más sensible. En el clip, Edison Flores reflexionó sobre la importancia de detenerse cuando la vida lo exige y reconoció que, en varios momentos, ha necesitado un espacio para reencontrarse consigo mismo antes de continuar con fuerza.

“Pausar no es rendirse. Hasta el corazón necesita un respiro para latir más fuerte”, se le escucha decir mientras contempla el mar, dejando entrever que atraviesa un periodo de pausa y reflexión personal.

Cabe mencionar que los últimos meses no han sido sencillos para el popular ‘Orejitas’, quien enfrentó una difícil separación de su esposa, Ana Siucho. Este distanciamiento, además de alejarlo de sus hijas, habría impactado en su equilibrio emocional.

¿A qué se dedica Antonella Martorell, captada con ‘Orejas’?

Se conoce que Antonella Martorell se desempeña en el área de marketing y, según su Instagram, incluso posee un emprendimiento propio. Su frecuente presencia en el entorno social de Edison Flores y su apoyo al club Universitario refuerzan la idea de que mantiene una relación cercana con el futbolista.