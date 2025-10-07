La identidad y profesión de la mujer que fue vista junto a Edison Flores han generado gran curiosidad entre sus seguidores.

El pasado fin de semana, el delantero de Universitario de Deportes, Edison Flores, volvió a acaparar la atención mediática luego de ser visto junto a una joven en una reunión privada.

De acuerdo con el informe presentado por Magaly TV, la firme (5 de octubre), la mujer en cuestión es Antonella Martorell, una profesional de 28 años dedicada al marketing. Nacida en Tacna, forma parte del entorno cercano del futbolista y ha sido vista en repetidas ocasiones en el Estadio Monumental alentando al equipo.

Las cámaras del programa conducido por Magaly Medina registraron el momento en que Antonella ingresó al exclusivo departamento del jugador después de compartir una cena con amigos. El encuentro se extendió hasta altas horas de la noche, y los asistentes disfrutaron de un ambiente reservado. Aunque ambos habrían tenido momentos de cercanía, fuentes del espacio televisivo señalan que la interacción en redes sociales ha cambiado, ya que la joven habría limitado los comentarios tras la difusión del video.

¿Ya olvidó a Ana Siucho?

El interés por Antonella aumentó debido a que Edison Flores atraviesa una separación pública con Ana Siucho. Cabe recordar que hace menos de dos semanas, el futbolista y su madre participaron en un podcast en el que compartieron aspectos de su vida familiar.

¿A qué se dedica la joven que fue vista con ‘Orejas’ Flores?

Antonella se desempeña en el rubro del marketing y, según su cuenta de Instagram, tiene su propio emprendimiento. Su presencia frecuente en el entorno social del deportista y su apoyo constante a Universitario refuerzan las versiones que la vinculan estrechamente con el jugador.