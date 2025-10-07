Edison Flores fue captado en cercanía con la influencer Antonella Martorell tras su separación de Ana Siucho, provocando comentarios sobre su nueva vida de soltero.

Después de su ruptura con Ana Siucho, Edison Flores parece haber iniciado una nueva etapa lejos de las penas del corazón. El jugador de Universitario fue grabado en una actitud muy cercana con una joven influencer que incluso habría pasado la noche en su departamento. El hecho desató una ola de comentarios sobre su nueva vida de soltero.

Tras varios meses de anunciar su separación de Ana Siucho, Edison Flores vuelve a acaparar los titulares. El futbolista de Universitario de Deportes fue visto en compañía de una joven influencer tacneña, con quien, según imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ el 6 de octubre, habría compartido una noche en su vivienda junto a un grupo de amigos.

En el reportaje, se observa a Flores muy cercano a Antonella Martorell, de 28 años, quien ha despertado la curiosidad de los seguidores del jugador por su evidente afinidad con el club crema. De hecho, en redes sociales se deja ver luciendo la camiseta de la “U” con el número que el futbolista porta durante los partidos, e incluso ha sido captada en el estadio Monumental, en áreas exclusivas destinadas a familiares y allegados de los deportistas.

De acuerdo con el informe de la popular “urraca”, la tacneña fue vista cenando junto a Edison Flores y su círculo más íntimo la noche del 5 de octubre. Las cámaras siguieron al grupo hasta el final del encuentro, cuando ambos, cada uno en su propio vehículo, ingresaron al condominio donde reside el mediocampista.

Según la narración del programa, Martorell ingresó primero acompañada de una amiga y un amigo cercano del jugador. Minutos después, Edison Flores llegó conduciendo su camioneta. El reloj marcaba poco más de las 11 p.m., y aunque no se registró la salida de la joven, el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ aseguró que pasó la noche en el lugar.

“Este domingo por la noche, alrededor de las 9:50 p.m., nuestros urracos captaron a ‘Orejitas’ cenando con un grupo de amigos, y entre ellos destacaba una jovencita. Luego, todos se dirigieron al departamento del futbolista y allí ingresaron los autos de ambos con sus acompañantes”, señaló Magaly Medina durante su programa.

La conductora comentó las imágenes con su habitual tono sarcástico, insinuando que el deportista estaría disfrutando de su soltería lejos de su exesposa.

“Parece que Edison Flores ya superó las penas de amor y ahora disfruta la vida de soltero con una ‘fan incondicional’”, dijo Magaly mientras repasaba las imágenes del encuentro.

¿Quién es Antonella Martorell, la mujer que habría conquistado a Edison Flores?

La joven que ha llamado la atención por su cercanía con Edison Flores es Antonella Martorell, una influencer tacneña de 28 años que estudió Marketing y se ha posicionado en redes sociales por su estilo de vida activo. En sus plataformas comparte contenido relacionado con viajes, moda y eventos, además de su evidente afición por el fútbol.