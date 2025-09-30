Edison Flores abre su corazón sobre su separación de Ana Siucho y su madre, Alicia Peralta, aprovechó para aconsejarlo sobre lo que debería hacer.

Edison Flores vive una etapa de cambios tras anunciar su separación de Ana Siucho en junio pasado. Durante una entrevista en un programa digital, el futbolista de Universitario de Deportes abrió su corazón para hablar de cómo afronta esta nueva etapa en su vida. El momento más destacado llegó cuando su madre intervino en la conversación para darle un consejo clave sobre su bienestar.

El consejo de la madre de Edison Flores tras su separación

Edison Flores decidió hablar sin reservas sobre el proceso personal que atraviesa desde que se separó de Ana Siucho en junio. Durante su participación en el programa digital ‘Denganch’, conducido por Diego Penny y José Carvallo, el futbolista de Universitario de Deportes compartió cómo viene manejando los cambios en su vida familiar.

“La verdad va mejorando esa situación, creo que uno obviamente no quiere que sucedan varias cosas, pero, sobre todo, mis hijas siempre van a ser importantes para mí y esa situación está cambiando, yo me estoy sintiendo mucho mejor”, expresó con franqueza.

En medio de la charla, la madre del popular ‘Orejitas’ tomó la palabra para aconsejarlo, destacando la importancia de cuidar su entorno. “Él necesita también controlar más sus emociones. Las personas que lo rodean también, estar con gente que le brinde cosas, para su forma, para su ser, para su manejo de vida, que tenga buenas personas al lado, eso es lo que yo quiero de él”, señaló.

Mamá de Edison Flores se quiebra al hablar de sus nietas

La participación de Alicia Peralta en el programa digital no pasó desapercibida. La madre de Edison Flores abrió su corazón al hablar del difícil proceso que atravesó junto a su hijo tras la separación con Ana Siucho. Entre lágrimas, recordó cómo trató de acompañarlo en los momentos más duros, asistiendo sola a los partidos y permaneciendo a su lado hasta el final de cada encuentro.

“Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil... yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando”, expresó conmovida.