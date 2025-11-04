A sus 47 años, Claudio Pizarro sorprendió al convertirse en padre por cuarta vez junto a su nueva pareja, 10 años menor. Aquí los detalles.

Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez con su nueva novia | Composición Wapa | Instagram

Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez con su nueva novia | Composición Wapa | Instagram

A sus 47 años, Claudio Pizarro vuelve a ser noticia, pero esta vez lejos de las canchas. El exfutbolista peruano sorprendió al anunciar que se convirtió en padre por cuarta vez, más de veinte años después de su último hijo.

La noticia generó gran revuelo, pues el recordado ‘Bombardero de los Andes’ vive esta etapa junto a Helen Ballón, una peruana 10 años menor que él, quien se ha convertido en su compañera y madre de su bebé de siete meses.

Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, se difundió un informe que sacudió el mundo del espectáculo peruano al revelarse que Claudio Pizarro se convirtió nuevamente en padre y está completamente feliz con su pequeña hija, fruto de su relación con la joven Helen, de 37 años.

A través de las redes sociales de Helen, quien se dedica a impartir clases de yoga, se conocieron más detalles sobre la nueva etapa que atraviesa el exseleccionado peruano. En las imágenes se observa que el ahora empresario disfruta al máximo de su bebé, a quien tuvo a los 47 años.

Asimismo, Helen mostró en fotos y videos que su hija con Claudio Pizarro tiene siete meses de nacida y no duda en compartir los momentos más especiales junto a su familia. En contraste, el exfutbolista ha preferido mantener la reserva y no publicar fotografías de su pequeña.

Claudio Pizarro y el fin de su relación con su exesposa Karla Salcedo

Claudio Pizarro y Karla Salcedo se conocieron en su juventud, cuando el delantero daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. Su historia de amor creció junto a su carrera, acompañándolo en sus años más gloriosos en Alemania y formando una familia con tres hijos.