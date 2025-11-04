Magaly Medina responde a las críticas por su cercanía con Sheyla Rojas y el empresario ‘Sir Winston’. La conductora aclara el vínculo y la posición de su esposo.

Magaly Medina vuelve a encender las críticas por su cercanía con Sheyla Rojas y su novio, el empresario mexicano conocido como ‘Sir Winston’. Figuras como Rodrigo González cuestionaron este inesperado vínculo. Ante ello, la conductora decidió pronunciarse y aclarar cómo se dio esta relación. Además, dejó en claro cuál es la posición de su esposo, Alfredo Zambrano, frente a estas especulaciones.

Magaly Medina aclara su vínculo con Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’ tras críticas públicas

Magaly Medina volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de que usuarios y Rodrigo González cuestionaran su cercanía con Sheyla Rojas y su pareja, Luis Galarza, conocido como ‘Sir Winston’. La conductora, quien anteriormente había criticado duramente a la pareja, decidió responder para despejar cualquier duda y frenar especulaciones sobre una supuesta relación comercial entre su esposo y el empresario mexicano.

“Mi esposo no hace negocios con Luis, es fácil de investigar y comprobar si quisieran comportarse como periodistas serios, solo son muy amigos", afirmó en entrevista con Trome, dejando en claro que Alfredo Zambrano no mantiene ninguna alianza empresarial con Galarza.

La presentadora señaló que antes de permitir un acercamiento con la pareja, decidió verificar por cuenta propia quién era realmente Luis Galarza. “Yo misma tuve que tragarme mis especulaciones cuando me puse a hacer averiguaciones serias. Es fácil especular cuando ignoras cosas, es irresponsable hacerlo. Soy muy estricta con las personas que dejo ingresar a mi entorno cercano", expresó.

Además, Magaly reiteró que, en caso de haber detectado cualquier irregularidad, habría actuado de inmediato para proteger a su familia. "Si hubiera comprobado aquello que yo misma y otros especulaban, ten la seguridad de que hubiera apartado a mi esposo de ese grupo. No hacemos migas con personas de dudosa reputación", sentenció.

Rodrigo González cuestiona la amistad de Magaly con Sheyla Rojas

Durante la emisión de 'Amor y Fuego' del lunes 3 de noviembre, el programa dedicó un informe especial a la reciente cercanía entre Magaly Medina y Sheyla Rojas. En el material se destacaron los comentarios que los usuarios han lanzado en redes sociales, donde cuestionan esta inesperada alianza.

Fiel a su estilo, Rodrigo González no dejó pasar la oportunidad para opinar sobre el tema y lanzó una dura crítica hacia la conductora de ATV.