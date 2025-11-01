Novio de Sheyla Rojas ningunea TV peruana al saber cuánto ofrecen para que deje México: "Es para tu shampoo"

Rojas le dijo a Magaly Medina qué diversos canales le han ofrecido volver al Perú. Su pareja, 'Sir Winston', ya opinó sobre el dinero que le ofrecen para dejar México.

Sheyla Rojas habló sobre el interés que canales han tenido para que ella vuelva a la televisión | Foto: Composición de Wapa

La recordada Sheyla Rojas regresó al Perú y le dio una entrevista a Magaly Medina sobre su vida en México y los planes de matrimonio que tiene con Luis Gamarra, más conocido en redes sociales como Sir Winston.

La exconductora habló sobre sus planes de tener familia con su pareja, pero también de algo que por mucho tiempo sus seguidores se han preguntado: ¿cuándo volverá a la televisión peruana?

La respuesta de Sheyla sorprendió a todos. Aunque reveló que ha recibido varias propuestas para que haga su regreso, su novio ha sido tajante sobre el sueldo que le ofrecen.

“Luis me dice: ‘Gorda, eso es lo que gastas en tu shampoo. La verdad es que sí, tengo mi vida hecha en México, veo el presupuesto, pero, cero extraño la televisión. A él le asombra lo que pagan acá’”, confesó entre risas, dejando claro que él actúa como su manager.

¿Cómo es la vida de Sheyla Rojas en México tras abandonar la televisión?

Rojas explicó que está enfocada en su vida en Guadalajara, donde dedica sus días al deporte, a su hogar y a su relación de cuatro años con el mexicano Luis Gamarra. “Mi vida está allá, no extraño la televisión. He tenido propuestas, pero no. La verdad que mi vida ya está hecha allá. Disfruto de ver lo que pasa acá”, dijo sin titubear.