Liliana Castro Mannarelli DEJA EN SHOCK al reaparecer con actriz de Al Fondo Hay Sitio y presumir su romance

Liliana Castro Mannarelli y la actriz compartieron imágenes de su reencuentro en Lima tras celebrar las fiestas en países diferentes, lo que generó numerosas muestras de afecto y respaldo en TikTok.

La exintegrante de reality Liliana Castro Mannarelli y la exactriz de Al Fondo Hay Sitio, Malory Vargas, protagonizaron un reencuentro que no pasó desapercibido entre sus seguidoras en redes sociales. Ambas aparecieron juntas en un restaurante de Lima, donde difundieron imágenes que evidencian la fortaleza de su relación sentimental.

Castro Mannarelli, empresaria conocida por su paso por el reality “Combate”, compartió varios videos y fotografías en su cuenta oficial de TikTok. En el contenido, la pareja disfruta de una cena en un local limeño, donde saborearon pastas y pizzas. La publicación estuvo acompañada por la frase “A tu lado”, lo que desató numerosas reacciones favorables entre sus seguidores. Esta aparición marcó el reencuentro tras varias semanas distanciadas debido a compromisos personales y laborales.

Malory Vargas, quien formó parte del elenco de la reconocida serie peruana “Al Fondo Hay Sitio” en 2016, fue la responsable de capturar varias de las imágenes que Castro Mannarelli difundió. La actriz culminó recientemente la carrera de Conducción en la escuela de formación de actores y actrices de la cadena Televisa, en México, país donde pasó las fiestas navideñas.

Durante la noche, ambas evidenciaron gestos de cercanía y complicidad. En una de las fotografías tomadas en una discoteca, Vargas aparece sonriente mientras Castro Mannarelli la observa y la toma de la cintura. Esta escena fue muy comentada por usuarios de TikTok, quienes resaltaron la naturalidad y el afecto que transmiten juntas.

¿Cuándo inició la relación?

El vínculo entre Castro Mannarelli y Vargas se hizo público en junio de 2023. Desde entonces, ambas han compartido distintas publicaciones en redes sociales, afianzando su relación ante el público. En las últimas semanas no habían podido coincidir debido a sus agendas: Castro Mannarelli pasó la Navidad fuera del país, mientras que Vargas permanecía en México finalizando su preparación profesional.

La vida personal de Liliana Castro Mannarelli ha estado rodeada de atención mediática. En el pasado mantuvo una relación con Eva Bracamonte, con quien estuvo vinculada a un proceso judicial relacionado con el caso de la empresaria Myriam Fefer en 2006. Tras esa etapa, la empresaria ha priorizado su desarrollo personal y profesional.

Por su parte, Malory Vargas cuenta con una trayectoria en el medio artístico. Además de su participación en “Al Fondo Hay Sitio”, ha formado parte de programas como “El Gran Show” y de series como “Los otros Concha”, “Solo una madre” y “Como dice el dicho”, lo que ha fortalecido su carrera tanto en Perú como en México.

La publicación de Castro Mannarelli generó una respuesta inmediata en TikTok. Numerosas usuarias expresaron su apoyo a la pareja con mensajes de cariño y aliento. Entre los comentarios más destacados figuraron frases como: “Es la única pareja que me transmite tanto amor real” y “Lo bonito es que las dos brillan, ninguna opaca a la otra, eso es amor”. Otros mensajes subrayaron la felicidad y la conexión que proyectan ambas.

Las redes sociales han sido fundamentales en la visibilidad de esta relación. Castro Mannarelli comparte con frecuencia momentos de su vida diaria y profesional, y la exposición de su vínculo con Vargas ha despertado reacciones positivas y el interés constante de su audiencia.