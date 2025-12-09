Yarita Lizeth CONFIRMA romance con el hijo de Dina Páucar tras años de química oculta: "La vida nos ha traído sorpresas"

Alejandro Páucar y Yarita Lizeth confirman su romance y revelan cómo nació su historia de amor tras años de rumores.

Después de meses de especulaciones, miradas cómplices en escenarios y rumores que crecían en redes sociales, Yarita Lizeth y Alejandro Páucar, hijo de la reconocida Dina Páucar, finalmente decidieron ponerle fin al misterio. La pareja confirmó su relación sentimental durante una transmisión en vivo por TikTok, un gesto que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles.

La artista puneña no ocultó su emoción al escuchar a Alejandro dar el anuncio públicamente, algo poco común en él, ya que suele mantener su vida privada lejos del foco mediático.

La confirmación que nadie esperaba: “Esa pregunta va para ti, Alejandro”

La confesión amorosa llegó casi por casualidad. Durante un directo en TikTok, los fanáticos empezaron a lanzar preguntas sobre si ambos eran pareja. Yarita, entre risas y nervios, decidió no responder ella misma.

En cambio, señaló hacia su compañero y soltó la frase que encendió las redes: “Esa pregunta va para ti, Alejandro”.

La respuesta del joven no dejó dudas: él mismo confirmó que mantienen una relación, sellando así un rumor que llevaba meses circulando desde que estrenaron su colaboración "Hola, ¿cómo estás?" en agosto del 2025.

La noticia llega siete meses después de que Yarita anunciara el fin de su matrimonio con su esposo sueco, Patric Lundberg, lo que dio aún más fuerza a los comentarios sobre su cercanía con Alejandro.

Cómo se conocieron realmente: un encuentro que no olvidaron

Lejos de haber nacido en el estudio musical de su colaboración —como muchos pensaban—, la primera conexión entre ambos ocurrió muchos años atrás.

En otra transmisión reciente, revelaron detalles desconocidos de ese primer encuentro.

Alejandro recordó que tenía 24 años cuando vio por primera vez a Yarita en persona: "Estaba llegando de dejar a mis hermanas en el colegio. Yo estaba en pijama, regresé a casa y justo Yarita había venido a grabar un programa con mi mamita ('Una cita con Dina'). Bajo del carro y nos encontramos. Fue la primera vez que la vi, el primer contacto. Yo no la conocía porque no estaba al tanto de los compañeros de mi mamá", relató. Pero la historia tiene un capítulo previo que solo Yarita sabía.

Yarita confiesa que quedó “enganchada” una década antes

La cantante puneña sorprendió al contar que había visto a Alejandro muchos años antes, cuando él era solo un adolescente: "Lo conocí cuando él tenía 15 años, pero en la tele. Yo estaba en Juliaca y vi un especial de Dina Páucar. La sorpresa era que Alejandro le cantó una bonita canción con su guitarra. En ese instante me quedé enganchada: lo vi, un jovencito bien lindo, tocando su guitarra, diciéndole palabras hermosas a su mamá. Esa fue la primera vez que lo vi. Después de casi 10 años, nos encontramos", reveló con nostalgia.

El destino, aparentemente, se encargó de unir caminos que ya se habían cruzado sin que ninguno de los dos lo planeara.

Un romance que recién empieza y ya hace suspirar

Aunque ambos llevaban semanas esquivando preguntas, la sinceridad de Alejandro encendió celebraciones en la comunidad folclórica y entre los fans de ambos artistas.

La química, evidente en cámara, ha convertido a esta pareja en una de las más comentadas del 2025.