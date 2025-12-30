Gisela Valcárcel: Tarotista Sugey Pérez augura lo menos esperado para su regreso a la TV

La astróloga y tarotista anticipa desafíos en la relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro , un inicio prometedor para Gisela Valcárcel en la televisión y el final anunciado de la pareja formada por Pamela Franco y Christian Cueva

La astróloga y tarotista Sugey Pérez compartió su visión sobre el futuro de algunas de las figuras más comentadas del espectáculo peruano. Según detalló en una reciente lectura, las relaciones y proyectos de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Gisela Valcárcel y el vínculo entre Pamela Franco y Christian Cueva enfrentarán escenarios complejos y giros significativos durante el 2026.

De acuerdo con lo revelado por Sugey Pérez, la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro avanzará en medio de expectativas de compromiso. La tarotista describió que Kanashiro ya se considera prometida o pareja formal del exfutbolista. Sin embargo, advirtió que la pareja afrontará altibajos marcados por la aparición de una tercera persona, la cual estaría vinculada con conflictos y rumores. “Aunque él buscará reafirmar su relación y proyecta invertir económicamente en la carrera de Xiomy, visualizo que el matrimonio no se concretará”, sostuvo Pérez. “La relación avanzará, pero el enlace se frustrará cuando todo parecía encaminado”, acotó.

En cuanto al próximo regreso de Gisela Valcárcel a la conducción televisiva por Panamericana TV, la astróloga anticipó que la presentadora iniciará su ciclo con propuestas creativas y una apuesta de producción destacada. Según lo afirmado por Pérez, “el programa comenzará bien, con una producción divertida y atractiva, pero el rating podría experimentar una baja progresiva, lo que la obligará a replantear algunos aspectos del formato”. De todos modos, visualiza que Valcárcel cerrará la temporada sintiéndose satisfecha con el resultado y que el ciclo pondrá el foco en su figura como eje principal del contenido.