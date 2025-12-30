Gisela Valcárcel: Tarotista Sugey Pérez augura lo menos esperado para su regreso a la TV

Gisela Valcárcel: Tarotista Sugey Pérez augura lo menos esperado para su regreso a la TVÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La astróloga y tarotista Sugey Pérez compartió su visión sobre el futuro de algunas de las figuras más comentadas del espectáculo peruano. Según detalló en una reciente lectura, las relaciones y proyectos de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Gisela Valcárcel y el vínculo entre Pamela Franco y Christian Cueva enfrentarán escenarios complejos y giros significativos durante el 2026.
LEE MÁS: Samahara Lobatón sorprende al vender ropa de sus hijos tras conocerse diagnóstico de cáncer de Youna
De acuerdo con lo revelado por Sugey Pérez, la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro avanzará en medio de expectativas de compromiso. La tarotista describió que Kanashiro ya se considera prometida o pareja formal del exfutbolista. Sin embargo, advirtió que la pareja afrontará altibajos marcados por la aparición de una tercera persona, la cual estaría vinculada con conflictos y rumores. “Aunque él buscará reafirmar su relación y proyecta invertir económicamente en la carrera de Xiomy, visualizo que el matrimonio no se concretará”, sostuvo Pérez. “La relación avanzará, pero el enlace se frustrará cuando todo parecía encaminado”, acotó.
En cuanto al próximo regreso de Gisela Valcárcel a la conducción televisiva por Panamericana TV, la astróloga anticipó que la presentadora iniciará su ciclo con propuestas creativas y una apuesta de producción destacada. Según lo afirmado por Pérez, “el programa comenzará bien, con una producción divertida y atractiva, pero el rating podría experimentar una baja progresiva, lo que la obligará a replantear algunos aspectos del formato”. De todos modos, visualiza que Valcárcel cerrará la temporada sintiéndose satisfecha con el resultado y que el ciclo pondrá el foco en su figura como eje principal del contenido.
TAMBIÉN LEE: Silvia Núñez tuvo fuerte DISCUSIÓN con Jaime Bayly por supuesto gesto indebido hacia su exesposa: “Creyó que crucé un límite"
Sobre la situación sentimental de Pamela Franco y Christian Cueva, Pérez indicó que la pareja mantendrá una dinámica marcada por “escándalos y conflictos derivados de la situación paternal y legal del futbolista”. La astróloga aseguró que, a pesar de los desafíos y viajes que ambos compartirán durante los primeros meses de 2026, la relación culminará antes de finalizar el próximo año. “El tarot señala que Saturno y la torre marcan un ciclo corto y definitivo. El amor se termina en 2026”, enfatizó.