Silvia Núñez y Jaime Bayly vivieron un tenso momento en la boda de su hija Paola, marcado por reclamos, su rol como padre ausente y la presencia de su expareja Sandra Masías.

La boda de Paola Bayly, hija mayor de Jaime Bayly, trascendió el plano de una celebración familiar para convertirse en un episodio cargado de tensión. Lo que debía ser una noche especial en Nueva York terminó dejando al descubierto viejas heridas, emociones no resueltas y una incómoda discusión. El propio escritor relató lo ocurrido en su columna “La fiesta inolvidable”, donde expuso con sinceridad uno de sus momentos más difíciles.

La boda de Paola Bayly revive tensiones y un episodio incómodo

La boda llamó la atención no solo por su elegancia y carácter reservado, sino también por el complejo vínculo previo entre Paola Bayly y su padre. Meses antes, ella había expresado su malestar por lo que consideraba una ausencia constante, llegando incluso a enviarle un correo en el que cuestionaba su rol como padre.

Por ello, la invitación tomó por sorpresa a Jaime Bayly, quien la recibió con expectativa y cautela. Aun así, asistió acompañado de su esposa Silvia Núñez y de su hija menor. Según relató, la novia los trató con respeto y procuró evitar momentos incómodos. Durante la ceremonia y la celebración posterior, el afecto de Paola fue evidente, e incluso compartieron un encuentro posterior en un club exclusivo, donde el ambiente se mantuvo cordial.

“Ocurrió entonces un incidente que agrió las cosas. Le dije a mi hija mayor que no me iría de la fiesta sin despedirme de su hermana, la novia, y de su madre, mi exesposa. Caminé hacia ellas, abracé a la novia, le dije cuán orgulloso estaba de ella, y enseguida abracé a mi exesposa y le dije que era una gran mamá, que la felicitaba y que, si quería venir a cenar con nosotros, estaba cordialmente invitada”, relató Bayly en su columna publicada en El Comercio.

Silvia Núñez se incomodó tras gesto de Sandra Masías en boda

Según relató, mientras le hablaba en voz baja a Sandra Masías, ella habría lanzado una mirada incómoda hacia Silvia Núñez, gesto que evidenció disgusto. Aunque el momento fue breve, bastó para incomodar a su esposa. Al retirarse de la boda, Núñez se mostró molesta y, al ser consultada, respondió tajante: “Porque todo fue falso”. Más tarde, ya en el hotel, la tensión continuó. Bayly intentó explicar que nada de lo vivido fue fingido, desde el amor de los novios hasta el cariño de su hija, pero no logró calmarla.

La despedida de Bayly que desató una fuerte discusión familiar

La tensión escaló cuando Silvia Núñez dejó entrever que su esposo habría sobrepasado un límite al despedirse de su exesposa. Según su percepción, Bayly le habría dicho algo inapropiado o de tono elevado, lo que explicaría la reacción incómoda de Sandra Masías y terminó encendiendo la discusión. El propio escritor relató el episodio con ironía, señalando que su esposa interpretó el gesto como una actitud seductora fuera de lugar.