Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

Silvia Núñez confronta a Jaime Bayly por insinuación de INFIDELIDAD frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

Silvia Núñez le reclamó a Jaime Bayly el insinuar que le sería infiel con su instructor de karate, según narró en una columna el periodista.

    Silvia Núñez no dudó en encarar al 'Niño terrible'. | Composición Wapa
    Silvia Núñez no dudó en confrontar a Jaime Bayly después que el popular escritor dejara abierta la posibilidad de una infidelidad de ella en frente de su hija. El periodista contó en una columna que la discusión pasó durante una cena por el cumpleaños 37 de su esposa, cuando la menor le dijo a su madre sobre las sospechas del famoso ‘Niño terrible’ que le había mencionado previamente. “Indignada, mi esposa me acusó de mentiroso y malhablado”, contó en su artículo.

    En la columna que tituló ‘Infeliz cumpleaños’, el escritor mencionó que Silvia Núñez llegó tarde a su propio festejo, aparente con algunas copas de más. Al conocer por su propia hija que Bayly habría

    En su columna titulada 'Infeliz cumpleaños', el escritor mencionó que Silvia Núñez llegó tarde a su propia celebración, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Al enterarse por su propia hija de que Jaime Bayly había insinuado una supuesta deslealtad con su instructor de karate, lo encaró rápidamente. La reunión se puso tensa y acabó hasta con lágrimas.

    Silvia Núñez reclamó a Jaime Bayly por decir que le es infiel con su instructor de karate

    En su columna titulada “Infeliz cumpleaños”, Jaime Bayly contó que la charla sobre sus dudas de una posible infidelidad se produjo antes de que Silvia Núñez del Arco llegara a la cena que habían organizado fuera de casa. Tanto él como su hija la aguardaban para celebrar la ocasión, aunque ninguno imaginaba que, minutos antes del encuentro, la joven lo confrontaría directamente: quería saber si pensaba que Silvia tenía algo con su profesor de karate. El escritor admitió que no podía descartar esa posibilidad y le respondió que: "El cuerpo de tu madre es de ella, no es mío, y ella es libre de estar con quien quiera".

    Mientras ambos aguardaban en el restaurante a que Silvia llegara, la hija de Jaime Bayly decidió contarle a su madre lo que su padre insinuaba sobre una posible relación con el instructor de karate. Ese comentario desató la molestia de Silvia, quien, según el periodista, lo encaró de inmediato: “Indignada, mi esposa me acusó de mentiroso y malhablado”.

    Bayly asegura que trató de calmar la situación, explicando que nunca afirmó una traición confirmada, sino únicamente una sospecha. “No he dicho que sean amantes, he dicho que podrían ser amantes, y en ese caso yo lo aceptaría”, fue la aclaración que, recuerda, le dio en ese momento.

    El conflicto terminó afectando de forma seria a la hija adolescente, quien rompió en llanto y no pudo comer nada durante la velada. El escritor admitió luego que cometió un grave error al abordar el tema con ella “como si fuera una adulta”, lo que desembocó en lo que definió como “la peor noche del año”.

    Jaime Bayly tomó una drástica decisión luego de tensa celebración de cumpleaños de su esposa

    Tras la intensa discusión, la familia retornó a su casa. Jaime Bayly reveló que no pudo conciliar el sueño, aunque consumió varias pastillas, y que al día siguiente tuvieron una visible lejanía emocionar entre todos. Lo que pasó afectó tanto que optó por cancelar los viajes familiares que ya tenían planeado a Buenos Aires y París.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

