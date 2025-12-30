Xiomy Kanashiro presume regalos y canastas para su equipo por Navidad, pero es cuestionada en redes: “¿Y el iPhone?”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Xiomy Kanashiro volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de compartir detalles de su primera Navidad junto a Jefferson Farfán, sorprendiendo por los lujosos regalos que rodeaban su árbol. Sin embargo, la influencer y bailarina peruana generó nuevas reacciones al mostrar públicamente las canastas y obsequios que entregó a las integrantes de su orquesta y de su emprendimiento, desatando una ola de comentarios en redes sociales.
Xiomy Kanashiro mostró sus regalos para sus trabajadoras
A través de su cuenta oficial de TikTok, Xiomy Kanashiro compartió un video en el que mostró uno por uno los obsequios que adquirió para las integrantes de su agrupación musical ‘Kanomy band’ y de su tienda virtual ‘Kanomy’. En las imágenes se observa que la mediática aprovechó diversas ofertas para comprar varios detalles.
Asimismo, la pareja de Jefferson Farfán sorprendió al incluir una gran cantidad de maquillaje y productos para el cuidado del rostro. Además, la influencer decidió sumar regalos adicionales para sus trabajadoras e incluso publicó una fotografía en la que evidenció la entrega de grandes canastas de víveres. "Ame esta etapa mi primer compartir con@kanomy..tienda y @kanomyband", escribió en la descripción de su publicación.
Por otro lado, el video no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes reaccionaron de diversas maneras. Algunos lanzaron críticas como: "Le gustó porque estaba en oferta", "¿Y el Iphone?", "Lo compro para uso para la orquesta". Sin embargo, también recibió mensajes positivos: "Eres una mujer muy trabajadora y bendecida", "Xiomy eres la mejor", "Que linda como siempre".