Tula Rodríguez vive horas críticas por emergencia médica de su hermana

Tula Rodríguez reaparece preocupada tras revelar que una de sus hermanas fue operada de emergencia por fuerte dolor abdominal. Conoce los detalles.

Luego de vivir días de orgullo y celebración por la graduación escolar de su hija, Tula Rodríguez atraviesa ahora un episodio familiar delicado. La conductora reapareció en redes sociales visiblemente afectada al revelar que una de sus hermanas tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital debido a un fuerte malestar físico que derivó en una intervención inmediata.

Hermana de Tula Rodríguez es operada de emergencia y ella se muestra preocupada

Fue durante la noche del 29 de diciembre cuando Tula alertó a sus seguidores al publicar una imagen desde un centro de salud. En la fotografía se le ve sujetando la mano de su hermana, quien permanecía recostada en una camilla. Sin dar mayores detalles sobre su identidad —pues la presentadora tiene tres hermanas—, acompañó la imagen con un breve y emotivo mensaje: "Mi hermana linda".

Minutos después, la conductora decidió explicar lo ocurrido mientras se encontraba en el área de Emergencias del hospital. Según relató, su hermana tuvo que ser sometida a una cirugía urgente tras presentar intensos dolores abdominales, ocasionados por una afección en la vesícula.

"Mi hermanita la operaron de emergencia de la vesícula está comiendo un poquito fuerte, las piedritas ahí, dolores intensos entonces se vino y el doctor le dijo 'vamos a sacar esa vesícula'", contó Tula, visiblemente preocupada.

Tula Rodríguez tranquiliza a sus seguidores tras la intervención

Afortunadamente, horas después la actriz volvió a pronunciarse para llevar calma a quienes estaban atentos a la evolución de su familiar. Confirmó que la operación fue exitosa y que su hermana ya se encuentra en proceso de recuperación.

"Lo más importante es tener salud. Así que por aquí ando yo, pero gracias a Dios salió todo bien", expresó con alivio.

Este no es el primer susto de salud que enfrenta su familia en los últimos años. En 2024, Tula ya había compartido una experiencia similar cuando otra de sus hermanas fue sometida a una cirugía tras detectarse una anomalía en un chequeo preventivo.

"He pasado unos días complicados. Mi hermana se sometió a sus chequeos preventivos y gracias a eso, se detectó una anomalía que requirió intervención quirúrgica inmediato. Gracias a Dios, la operación fue un éxito y ella está recuperándose. Pero no todos los finales son felices", escribió entonces en Instagram, destacando la importancia de la prevención médica.