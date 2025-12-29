Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratado

Tula Rodríguez vive horas críticas por emergencia médica de su hermana

Tula Rodríguez reaparece preocupada tras revelar que una de sus hermanas fue operada de emergencia por fuerte dolor abdominal. Conoce los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tula Rodríguez vive horas críticas por emergencia médica de su hermana
    Tula Rodríguez expresa su preocupación. | Composición Wapa
    Tula Rodríguez vive horas críticas por emergencia médica de su hermana

    Luego de vivir días de orgullo y celebración por la graduación escolar de su hija, Tula Rodríguez atraviesa ahora un episodio familiar delicado. La conductora reapareció en redes sociales visiblemente afectada al revelar que una de sus hermanas tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital debido a un fuerte malestar físico que derivó en una intervención inmediata.

    Hermana de Tula Rodríguez es operada de emergencia y ella se muestra preocupada

    Fue durante la noche del 29 de diciembre cuando Tula alertó a sus seguidores al publicar una imagen desde un centro de salud. En la fotografía se le ve sujetando la mano de su hermana, quien permanecía recostada en una camilla. Sin dar mayores detalles sobre su identidad —pues la presentadora tiene tres hermanas—, acompañó la imagen con un breve y emotivo mensaje: "Mi hermana linda".

    wapa.pe

    LEE MÁS: Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratado

    Minutos después, la conductora decidió explicar lo ocurrido mientras se encontraba en el área de Emergencias del hospital. Según relató, su hermana tuvo que ser sometida a una cirugía urgente tras presentar intensos dolores abdominales, ocasionados por una afección en la vesícula.

    "Mi hermanita la operaron de emergencia de la vesícula está comiendo un poquito fuerte, las piedritas ahí, dolores intensos entonces se vino y el doctor le dijo 'vamos a sacar esa vesícula'", contó Tula, visiblemente preocupada.

    Tula Rodríguez tranquiliza a sus seguidores tras la intervención

    Afortunadamente, horas después la actriz volvió a pronunciarse para llevar calma a quienes estaban atentos a la evolución de su familiar. Confirmó que la operación fue exitosa y que su hermana ya se encuentra en proceso de recuperación.

    "Lo más importante es tener salud. Así que por aquí ando yo, pero gracias a Dios salió todo bien", expresó con alivio.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Chris, hermana de Michelle Soifer, reaparece y emociona en redes al mostrar su avanzada pancita de embarazo

    Este no es el primer susto de salud que enfrenta su familia en los últimos años. En 2024, Tula ya había compartido una experiencia similar cuando otra de sus hermanas fue sometida a una cirugía tras detectarse una anomalía en un chequeo preventivo.

    "He pasado unos días complicados. Mi hermana se sometió a sus chequeos preventivos y gracias a eso, se detectó una anomalía que requirió intervención quirúrgica inmediato. Gracias a Dios, la operación fue un éxito y ella está recuperándose. Pero no todos los finales son felices", escribió entonces en Instagram, destacando la importancia de la prevención médica.

    Hoy, la conductora vuelve a poner el foco en un mensaje claro: la salud es prioridad, incluso en medio de fechas festivas y momentos familiares importantes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tula Rodríguez vive horas críticas por emergencia médica de su hermana
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratado

    Karla Tarazona se pone sentimental tras duro reclamo de su hijo a Leonard León por su ausencia

    ‘Son del Duke’ revela el ‘ingreso’ de Kiara Lozano y sorprende a todos

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    Chris, hermana de Michelle Soifer, reaparece y emociona en redes al mostrar su avanzada pancita de embarazo

    Lo más vistos en Farándula

    Hermana de Pamela Franco revela escena íntima de Christian Cueva con cantante tras impactante videollamada

    Jefferson Farfán rompe el silencio con IMPENSADO mensaje en medio de anuncio de embarazo de la madre de su menor hija

    María Pía Copello SE DESPIDE de su hijo Samuel en plenas fiestas navideñas: "Ya no regresa con nosotros"

    Tilsa Lozano y Laura Spoya protagonizan tenso cruce en vivo por premio a “La ruptura del año”

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Olla a presión marca OSTER de 5 Litros modelo Brissago plateado + cuchillo Oster ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 187.00
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;