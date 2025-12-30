Wapa.pe
Alerta por temperaturas extremas en Lima y 11 regiones: Pronóstico del clima para los últimos días de 2025

Alerta por temperaturas extremas en Lima y 11 regiones: Pronóstico del clima para los últimos días de 2025

El Senamhi advirtió a la ciudadanía de varias regiones del país sobre la probabilidad de que se presenten condiciones climáticas extremas durante las celebraciones de fin de año. En esta nota, te contamos todos los detalles.

    Alerta por temperaturas extremas en Lima y 11 regiones: Pronóstico del clima para los últimos días de 2025
    Alerta por temperaturas extremas en Lima y 11 regiones:
    Alerta por temperaturas extremas en Lima y 11 regiones: Pronóstico del clima para los últimos días de 2025

    Tras el inicio del verano en el Perú el pasado 21 de diciembre, las jornadas se han vuelto más extensas y el termómetro empezó a subir. Este escenario motiva a que muchas personas opten por actividades al aire libre, como practicar deportes, realizar pícnics, sesiones de yoga, entre otras.

    No obstante, en pleno periodo de celebraciones por fin de año, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que distintas regiones del país registrarán temperaturas elevadas propias de la temporada.

    LEE MÁS: Matrícula escolar 2026: conoce en qué colegios estará disponible la modalidad digital y presencial

    De acuerdo con el organismo, este fenómeno climático se prolongará durante 61 horas y podría ocasionar condiciones adversas, por lo que exhortaron tanto a las autoridades locales como a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas necesarias. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

    ¿Qué pronosticó Senamhi para los últimos días del 2025?

    Mediante el Aviso Meteorológico N.º 466 difundido en sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que zonas de la costa sur y la sierra presentarán escenarios extremos desde el lunes 29 hasta el miércoles 31 de diciembre. Según el reporte, se espera un incremento de la temperatura de intensidad moderada a fuerte, lo que elevará la exposición a niveles altos de radiación ultravioleta en algunos sectores. Además, se prevé la ocurrencia de lluvias, ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora y presencia de nubosidad durante las tardes.

    En ese sentido, para el 29 de diciembre se estiman temperaturas máximas entre 19 °C y 30 °C en la sierra norte, de 12 °C a 29 °C en la sierra centro y de 15 °C a 24 °C en la sierra sur. En la costa, los valores fluctuarán entre 15 °C y 27 °C. Para el 30 de diciembre, las condiciones se mantendrán similares: entre 19 °C y 29 °C en la sierra norte, de 12 °C a 29 °C en la sierra centro y de 15 °C a 24 °C en la sierra sur. Finalmente, el miércoles 31 de diciembre se esperan máximas de entre 19 °C y 28 °C en la sierra norte, de 14 °C a 26 °C en la sierra centro y de 15 °C a 24 °C en la sierra sur. Las regiones que podrían verse afectadas son: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

    ¿Qué distritos de Lima no utilizaron fuegos artificiales en Navidad 2025?

    Desde hace años, tanto en el Perú como en otros países, es común recibir la Navidad o el Año Nuevo con fuegos artificiales a la medianoche. En esta ocasión, el cielo de Lima registró elevados niveles de contaminación debido al uso de pirotécnicos, los cuales también han ocasionado accidentes como quemaduras e incendios. Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), se reportaron más de 60 incendios urbanos en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo.

    Sin embargo, en otros distritos limeños se vivió una realidad distinta. A través de TikTok, usuarios difundieron videos en los que se observa que zonas como San Isidro y San Borja no presentaron fuegos artificiales durante la Nochebuena. De acuerdo con las imágenes, lo que más sorprendió a los internautas fue el silencio absoluto en las calles de estos lugares, mientras que en distritos cercanos se apreciaban a la distancia los pirotécnicos iluminando el cielo, marcando la llegada de la Navidad. Estos registros generaron un amplio debate en redes sociales, donde muchos resaltaron la empatía y consideración de los vecinos hacia adultos mayores, niños y animales.

    Alerta por temperaturas extremas en Lima y 11 regiones: Pronóstico del clima para los últimos días de 2025
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;