Alerta por temperaturas extremas en Lima y 11 regiones: Pronóstico del clima para los últimos días de 2025

El Senamhi advirtió a la ciudadanía de varias regiones del país sobre la probabilidad de que se presenten condiciones climáticas extremas durante las celebraciones de fin de año. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Tras el inicio del verano en el Perú el pasado 21 de diciembre, las jornadas se han vuelto más extensas y el termómetro empezó a subir. Este escenario motiva a que muchas personas opten por actividades al aire libre, como practicar deportes, realizar pícnics, sesiones de yoga, entre otras.

No obstante, en pleno periodo de celebraciones por fin de año, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que distintas regiones del país registrarán temperaturas elevadas propias de la temporada.

De acuerdo con el organismo, este fenómeno climático se prolongará durante 61 horas y podría ocasionar condiciones adversas, por lo que exhortaron tanto a las autoridades locales como a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas necesarias. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

¿Qué pronosticó Senamhi para los últimos días del 2025?

Mediante el Aviso Meteorológico N.º 466 difundido en sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que zonas de la costa sur y la sierra presentarán escenarios extremos desde el lunes 29 hasta el miércoles 31 de diciembre. Según el reporte, se espera un incremento de la temperatura de intensidad moderada a fuerte, lo que elevará la exposición a niveles altos de radiación ultravioleta en algunos sectores. Además, se prevé la ocurrencia de lluvias, ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora y presencia de nubosidad durante las tardes.

En ese sentido, para el 29 de diciembre se estiman temperaturas máximas entre 19 °C y 30 °C en la sierra norte, de 12 °C a 29 °C en la sierra centro y de 15 °C a 24 °C en la sierra sur. En la costa, los valores fluctuarán entre 15 °C y 27 °C. Para el 30 de diciembre, las condiciones se mantendrán similares: entre 19 °C y 29 °C en la sierra norte, de 12 °C a 29 °C en la sierra centro y de 15 °C a 24 °C en la sierra sur. Finalmente, el miércoles 31 de diciembre se esperan máximas de entre 19 °C y 28 °C en la sierra norte, de 14 °C a 26 °C en la sierra centro y de 15 °C a 24 °C en la sierra sur. Las regiones que podrían verse afectadas son: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

