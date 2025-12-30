Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, martes 30 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Matrícula escolar 2026: conoce en qué colegios estará disponible la modalidad digital y presencial

El Ministerio de Educación informó que el proceso de matrícula escolar 2026 en las instituciones públicas se llevará a cabo bajo dos modalidades: una virtual, aplicada en veinte UGEL priorizadas, y otra presencial, destinada a los colegios del resto del territorio nacional.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Matrícula escolar 2026: conoce en qué colegios estará disponible la modalidad digital y presencial
    El proceso de matrícula se realizará entre enero y febrero.
    Matrícula escolar 2026: conoce en qué colegios estará disponible la modalidad digital y presencial

    El Ministerio de Educación (Minedu) informó que para el año escolar 2026 se aplicarán dos formas de matrícula, cuyo inicio de clases está programado para el 16 de marzo. De acuerdo con lo señalado por el ministro Jorge Figueroa Guzmán, esta iniciativa tiene como finalidad garantizar un ingreso ordenado, transparente y totalmente gratuito a la educación pública, optimizando la atención a padres y apoderados en todo el país.

    Matrícula virtual en UGEL priorizadas

    El sistema digital estará disponible para determinadas instituciones educativas estatales ubicadas en veinte Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones. El registro se llevará a cabo entre el 19 de enero y el 6 de marzo de 2026, y permitirá que las familias realicen el proceso de forma online mediante la plataforma oficial del Minedu: https://matriculadigital.pe/region/.

    Estas son las regiones y UGEL que tendrán matrícula digital:

    • Lima Metropolitana: UGEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
    • Callao: Cercado y Ventanilla
    • Tacna: UGEL Tacna
    • Arequipa: UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya
    • Moquegua: UGEL Ilo y Mariscal Nieto
    • Lima Provincias: UGEL Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí y Barranca

    Los hogares deberán revisar el calendario establecido y cumplir con las indicaciones detalladas en la plataforma, lo que ayudará a hacer más rápido el trámite y a disminuir las gestiones presenciales, sobre todo en áreas urbanas con alta concentración de solicitudes.

    wapa.pe

    En otras zonas del país la matrícula se mantiene presencial

    Las instituciones educativas públicas que no forman parte del sistema digital, la matrícula se llevará a cabo de forma presencial en los propios colegios y estará a cargo de los directores de cada plantel. Este proceso se desarrollará desde el 5 de enero hasta el 6 de marzo de 2026, periodo durante el cual las escuelas deberán asegurar una atención organizada, clara y sin ningún tipo de condicionamiento irregular.

    El ministro Figueroa Guzmán precisó que los estudiantes que continúan en la misma institución y han sido promovidos de grado ya tienen su vacante garantizada. En estos casos, las familias solo deberán ratificar la permanencia de sus hijos siguiendo los procedimientos internos que establezca cada colegio.

    La atención presencial estará orientada principalmente a estudiantes nuevos, reingresantes o que soliciten traslado. El proceso se realizará según la disponibilidad de vacantes y bajo los lineamientos de la norma técnica vigente, con el fin de evitar aglomeraciones, largas esperas y prácticas indebidas como cobros irregulares o exigencias no contempladas en la normativa.

    La matrícula se mantiene gratuita

    El Ministerio de Educación reiteró que la matrícula para el año escolar 2026 es totalmente gratuita y no puede estar condicionada a la compra de uniformes, útiles escolares ni al pago de aportes a la APAFA. Ninguna institución educativa está autorizada a exigir pagos o adquisiciones como requisito para asegurar una vacante.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Gobierno detalla nueva pensión mínima de S/ 1.000 y los requisitos para acceder en 2026

    En ese sentido, el ministro Figueroa Guzmán instó a las Direcciones Regionales de Educación y a las UGEL a reforzar las labores de supervisión, orientación y acompañamiento, además de promover que las familias denuncien cualquier irregularidad. Ante situaciones indebidas, los padres o apoderados deben comunicarse con la UGEL correspondiente para que se adopten las acciones necesarias.

    El proceso de matrícula 2026 tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación pública, garantizando equidad y evitando barreras administrativas o económicas. Mientras la matrícula digital representa un avance en modernización y transparencia, la modalidad presencial seguirá cumpliendo un rol clave en diversas regiones del país, asegurando que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Matrícula escolar 2026: conoce en qué colegios estará disponible la modalidad digital y presencial
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Gobierno detalla nueva pensión mínima de S/ 1.000 y los requisitos para acceder en 2026

    Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

    Temblor en Perú hoy, martes 30 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: estos son los beneficiarios

    La IA lo DECRETÓ: Las 5 carreras universitarias que nadie debería estudiar el 2026 porque no tendrían trabajo

    Lo más vistos en Virales

    Conoce el distrito de Lima donde no se usó pirotecnia: "Respeto a los animales, silencio total"

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ¿Eres fonavista? Revisa en este LINK si apareces en la LISTA 22 de devolución 2025 que ya se está pagando

    Cábalas para recibir el Año Nuevo 2026: 8 rituales infalibles para atraer amor, salud y prosperidad

    ¿Dónde canjear el pavo San Fernando 2025? Horarios y puntos de recojo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;