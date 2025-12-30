El Ministerio de Educación informó que el proceso de matrícula escolar 2026 en las instituciones públicas se llevará a cabo bajo dos modalidades: una virtual, aplicada en veinte UGEL priorizadas, y otra presencial , destinada a los colegios del resto del territorio nacional.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que para el año escolar 2026 se aplicarán dos formas de matrícula, cuyo inicio de clases está programado para el 16 de marzo. De acuerdo con lo señalado por el ministro Jorge Figueroa Guzmán, esta iniciativa tiene como finalidad garantizar un ingreso ordenado, transparente y totalmente gratuito a la educación pública, optimizando la atención a padres y apoderados en todo el país.

Matrícula virtual en UGEL priorizadas

El sistema digital estará disponible para determinadas instituciones educativas estatales ubicadas en veinte Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones. El registro se llevará a cabo entre el 19 de enero y el 6 de marzo de 2026, y permitirá que las familias realicen el proceso de forma online mediante la plataforma oficial del Minedu: https://matriculadigital.pe/region/.

Estas son las regiones y UGEL que tendrán matrícula digital:

Lima Metropolitana: UGEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

UGEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Callao: Cercado y Ventanilla

Cercado y Ventanilla Tacna: UGEL Tacna

UGEL Tacna Arequipa: UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya

UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya Moquegua: UGEL Ilo y Mariscal Nieto

UGEL Ilo y Mariscal Nieto Lima Provincias: UGEL Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí y Barranca

Los hogares deberán revisar el calendario establecido y cumplir con las indicaciones detalladas en la plataforma, lo que ayudará a hacer más rápido el trámite y a disminuir las gestiones presenciales, sobre todo en áreas urbanas con alta concentración de solicitudes.

En otras zonas del país la matrícula se mantiene presencial

Las instituciones educativas públicas que no forman parte del sistema digital, la matrícula se llevará a cabo de forma presencial en los propios colegios y estará a cargo de los directores de cada plantel. Este proceso se desarrollará desde el 5 de enero hasta el 6 de marzo de 2026, periodo durante el cual las escuelas deberán asegurar una atención organizada, clara y sin ningún tipo de condicionamiento irregular.

El ministro Figueroa Guzmán precisó que los estudiantes que continúan en la misma institución y han sido promovidos de grado ya tienen su vacante garantizada. En estos casos, las familias solo deberán ratificar la permanencia de sus hijos siguiendo los procedimientos internos que establezca cada colegio.

La atención presencial estará orientada principalmente a estudiantes nuevos, reingresantes o que soliciten traslado. El proceso se realizará según la disponibilidad de vacantes y bajo los lineamientos de la norma técnica vigente, con el fin de evitar aglomeraciones, largas esperas y prácticas indebidas como cobros irregulares o exigencias no contempladas en la normativa.

La matrícula se mantiene gratuita

El Ministerio de Educación reiteró que la matrícula para el año escolar 2026 es totalmente gratuita y no puede estar condicionada a la compra de uniformes, útiles escolares ni al pago de aportes a la APAFA. Ninguna institución educativa está autorizada a exigir pagos o adquisiciones como requisito para asegurar una vacante.

En ese sentido, el ministro Figueroa Guzmán instó a las Direcciones Regionales de Educación y a las UGEL a reforzar las labores de supervisión, orientación y acompañamiento, además de promover que las familias denuncien cualquier irregularidad. Ante situaciones indebidas, los padres o apoderados deben comunicarse con la UGEL correspondiente para que se adopten las acciones necesarias.