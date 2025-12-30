Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 07:22 a.m., a 73 km al O de Chimbote, en Santa–Áncash. El temblor de hoy, martes 30 de diciembre, tuvo una profundidad de 48 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.