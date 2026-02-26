¡SOFOCANTE! Alerta roja por altas temperaturas: estas ciudades serán las más afectadas y podrían llegar a 40 ºC

Lima registra temperaturas récord de hasta 34.5 °C, las más altas desde 1998. Senamhi alerta calor extremo y sensación térmica de hasta 36 °C.

Lima alcanzó 34.5 °C en La Molina. Este es el verano más caluroso en 28 años. | Composición Wapa

Lima alcanzó 34.5 °C en La Molina. Este es el verano más caluroso en 28 años. | Composición Wapa

Lima experimentó una jornada de calor extremo que sorprendió incluso a los especialistas. Desde las primeras horas del día, la sensación térmica se volvió sofocante y el aumento progresivo de la temperatura convirtió las calles en superficies ardientes antes del mediodía. Caminar bajo el sol implicó pausas constantes para buscar sombra e hidratarse, mientras el ambiente cargado de humedad incrementó el malestar general.

Lo más llamativo es que este episodio climático no tuvo precedentes recientes: los registros oficiales lo ubican entre los más intensos en casi tres décadas.

Senamhi confirma temperatura récord que no se veía desde 1998

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que su estación meteorológica ubicada en La Molina alcanzó los 34.5 °C, convirtiéndose en el valor más alto registrado durante el verano 2026 y en una cifra que no se observaba desde finales del siglo pasado.

Según el organismo técnico: “la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba desde 1998, año marcado por un evento El Niño extraordinario”.

La entidad también precisó en sus redes oficiales: “En Lima, la estación meteorológica de La Molina registró una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba desde 1998”.

Los datos por distritos confirmaron que el calor se extendió por gran parte de Lima Metropolitana bajo el mensaje: “El día más caluroso del verano en Lima fue hoy (°C)”.

Entre los principales registros destacaron:

La Molina: 34.5°C

Carabayllo: 34 °C

San Borja: 33 °C

San Juan de Lurigancho: 32.5 °C

Ate: 32.5 °C

Santiago de Surco: 32.5 °C

Jesús María: 32 °C

Santa Anita: 32 °C

Villa María del Triunfo: 31 °C

San Martín de Porres: 31 °C

Lurigancho-Chosica: 30.5 °C

Chaclacayo: 30.5 °C

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: 30 °C

Ancón: 29.5 °C

El Senamhi recordó que mantiene vigente una alerta meteorológica hasta el jueves para Lima y gran parte del litoral peruano por temperaturas “de moderada a extrema intensidad”.

Madrugadas sofocantes y sensación térmica de hasta 36 °C

El fenómeno no solo se sintió durante el día. En la madrugada, varias zonas de Lima norte y Lima este registraron temperaturas cercanas a los 27 °C, generando noches tropicales que dificultaron el descanso de los ciudadanos.

Distritos como Carabayllo y San Juan de Lurigancho superaron los 26 °C durante la noche, mientras que en horas diurnas la sensación térmica llegó hasta los 36 °C en algunos sectores.

El Senamhi explicó que este escenario se debe a la combinación de mayor nubosidad nocturna y menor ventilación, factores que favorecen el incremento térmico y “una sensación de bochorno en algunos distritos, especialmente en los distritos más alejados del litoral”.

El aviso meteorológico vigente entre el lunes 23 y el jueves 26 de febrero anticipa que continuará el aumento de temperaturas diurnas y nocturnas en la costa peruana. Para Lima Metropolitana se esperan valores entre 27 °C y 30 °C en Lima oeste y centro, y alrededor de 32 °C en Lima este y norte.