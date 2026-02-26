Wapa.pe
¡SOFOCANTE! Alerta roja por altas temperaturas: estas ciudades serán las más afectadas y podrían llegar a 40 ºC

Lima registra temperaturas récord de hasta 34.5 °C, las más altas desde 1998. Senamhi alerta calor extremo y sensación térmica de hasta 36 °C.

    Lima experimentó una jornada de calor extremo que sorprendió incluso a los especialistas. Desde las primeras horas del día, la sensación térmica se volvió sofocante y el aumento progresivo de la temperatura convirtió las calles en superficies ardientes antes del mediodía. Caminar bajo el sol implicó pausas constantes para buscar sombra e hidratarse, mientras el ambiente cargado de humedad incrementó el malestar general.

    Lo más llamativo es que este episodio climático no tuvo precedentes recientes: los registros oficiales lo ubican entre los más intensos en casi tres décadas.

    Senamhi confirma temperatura récord que no se veía desde 1998

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que su estación meteorológica ubicada en La Molina alcanzó los 34.5 °C, convirtiéndose en el valor más alto registrado durante el verano 2026 y en una cifra que no se observaba desde finales del siglo pasado.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Lima registró su día más caluroso en lo que va del 2026? Temperatura superó los 35°C ¿seguirá subiendo?

    Según el organismo técnico: “la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba desde 1998, año marcado por un evento El Niño extraordinario”.

    La entidad también precisó en sus redes oficiales: “En Lima, la estación meteorológica de La Molina registró una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba desde 1998”.

    Los datos por distritos confirmaron que el calor se extendió por gran parte de Lima Metropolitana bajo el mensaje: “El día más caluroso del verano en Lima fue hoy (°C)”.

    Entre los principales registros destacaron:

    • La Molina: 34.5°C
    • Carabayllo: 34 °C
    • San Borja: 33 °C
    • San Juan de Lurigancho: 32.5 °C
    • Ate: 32.5 °C
    • Santiago de Surco: 32.5 °C
    • Jesús María: 32 °C
    • Santa Anita: 32 °C
    • Villa María del Triunfo: 31 °C
    • San Martín de Porres: 31 °C
    • Lurigancho-Chosica: 30.5 °C
    • Chaclacayo: 30.5 °C
    • Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: 30 °C
    • Ancón: 29.5 °C

    El Senamhi recordó que mantiene vigente una alerta meteorológica hasta el jueves para Lima y gran parte del litoral peruano por temperaturas “de moderada a extrema intensidad”.

    Madrugadas sofocantes y sensación térmica de hasta 36 °C

    El fenómeno no solo se sintió durante el día. En la madrugada, varias zonas de Lima norte y Lima este registraron temperaturas cercanas a los 27 °C, generando noches tropicales que dificultaron el descanso de los ciudadanos.

    Distritos como Carabayllo y San Juan de Lurigancho superaron los 26 °C durante la noche, mientras que en horas diurnas la sensación térmica llegó hasta los 36 °C en algunos sectores.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Perú sigue ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C en todas estas ciudades

    El Senamhi explicó que este escenario se debe a la combinación de mayor nubosidad nocturna y menor ventilación, factores que favorecen el incremento térmico y “una sensación de bochorno en algunos distritos, especialmente en los distritos más alejados del litoral”.

    El aviso meteorológico vigente entre el lunes 23 y el jueves 26 de febrero anticipa que continuará el aumento de temperaturas diurnas y nocturnas en la costa peruana. Para Lima Metropolitana se esperan valores entre 27 °C y 30 °C en Lima oeste y centro, y alrededor de 32 °C en Lima este y norte.

    Los registros confirman que febrero cerrará con temperaturas superiores a lo habitual en la capital, ubicando a este verano entre los más calurosos de los últimos años y con 1998 como el antecedente más cercano en intensidad térmica.

    ¡SOFOCANTE! Alerta roja por altas temperaturas: estas ciudades serán las más afectadas y podrían llegar a 40 ºC
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

