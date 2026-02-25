San Borja superó los 35°C de Sensación Térmica en uno de los días más calurosos en lo que va del 2026. ¿Qué dice el Senamhi ?

ARDE la CAPITAL ¿Lima REGISTRÓ su día más caluroso en lo que va del 2026? Temperatura SUPERÓ los 35°C ¿seguirá subiendo? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

ARDE la CAPITAL ¿Lima REGISTRÓ su día más caluroso en lo que va del 2026? Temperatura SUPERÓ los 35°C ¿seguirá subiendo? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Metropolitana enfrentará un periodo de intenso calor en los próximos días. Se prevé que las temperaturas durante el día superen los 30 °C por aproximadamente dos semanas consecutivas en varios distritos de la capital.

Cabe mencionar que existen algunos distritos que superan notablemente la sensación térmica, a comparación de otros. Especialistas recomiendan hidratarse y evitar deportes al aire libre durante las 10:00 a.m. hasta las 16:00 p.m.

Sensación térmica pasará los 35°C en algunos distritos de Lima Metropolitana

Una de las principales razones detrás del incremento de las temperaturas está vinculada al calentamiento de la superficie del mar y a la disminución de los vientos provenientes del sur. Estas condiciones climáticas favorecen la sensación de mayor calor, especialmente en los distritos ubicados más lejos del litoral.

Desde el martes 24 de febrero, en Lima Metropolitana se han reportado sensaciones térmicas que oscilan entre los 32 °C y 35 °C. A continuación, te mostramos cuáles son las zonas de la capital que vienen siendo más afectadas por este fenómeno.

San Borja 33°C

La Molina 33°C

Carabayllo 32°C

San Martín de Porres 31°C

San Juan de Lurigancho 32°C

Jesús María 31°C

Santa Anita 32°C

San Borja 36°C

Carabayllo 34°C

Jesús María 34°C

Lurigancho - Chosica 30°C

Es importante mencionar que la humedad también influye en la sensación de bochorno en varios distritos, lo que incrementa la percepción de calor en la población y puede provocar molestias físicas, como golpes de calor o insolación. Las zonas donde se registran mayores niveles de humedad son las siguientes: