Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

¿Lima registró su día más caluroso en lo que va del 2026? Temperatura superó los 35°C ¿seguirá subiendo?

San Borja superó los 35°C de Sensación Térmica en uno de los días más calurosos en lo que va del 2026. ¿Qué dice el Senamhi?

    Según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Metropolitana enfrentará un periodo de intenso calor en los próximos días. Se prevé que las temperaturas durante el día superen los 30 °C por aproximadamente dos semanas consecutivas en varios distritos de la capital.

    Cabe mencionar que existen algunos distritos que superan notablemente la sensación térmica, a comparación de otros. Especialistas recomiendan hidratarse y evitar deportes al aire libre durante las 10:00 a.m. hasta las 16:00 p.m.

    Sensación térmica pasará los 35°C en algunos distritos de Lima Metropolitana

    Una de las principales razones detrás del incremento de las temperaturas está vinculada al calentamiento de la superficie del mar y a la disminución de los vientos provenientes del sur. Estas condiciones climáticas favorecen la sensación de mayor calor, especialmente en los distritos ubicados más lejos del litoral.

    PUEDES LEER: Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C en estas ciudades

    Desde el martes 24 de febrero, en Lima Metropolitana se han reportado sensaciones térmicas que oscilan entre los 32 °C y 35 °C. A continuación, te mostramos cuáles son las zonas de la capital que vienen siendo más afectadas por este fenómeno.

    • San Borja 33°C
    • La Molina 33°C
    • Carabayllo 32°C
    • San Martín de Porres 31°C
    • San Juan de Lurigancho 32°C
    • Jesús María 31°C
    • Santa Anita 32°C
    • San Borja 36°C
    • Carabayllo 34°C
    • Jesús María 34°C
    • Lurigancho - Chosica 30°C

    Es importante mencionar que la humedad también influye en la sensación de bochorno en varios distritos, lo que incrementa la percepción de calor en la población y puede provocar molestias físicas, como golpes de calor o insolación. Las zonas donde se registran mayores niveles de humedad son las siguientes:

    • Ancón 53%
    • Puente Piedra 39%
    • Carabayllo 40%
    • San Martín de Porres 50%
    • San Juan de Lurigancho 45%
