Ingemmet alerta grave riesgo en estas regiones del Perú: Activación de quebradas podría desatar escenarios devastadores

Ingemmet alerta grave riesgo en estas regiones del Perú: Activación de quebradas podría desatar escenarios devastadoresÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Las precipitaciones intensas registradas en las últimas semanas han provocado la activación de quebradas y la aparición de distintos peligros geológicos en al menos cinco regiones del país, de acuerdo con reportes recientes del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). La entidad técnica precisó que Arequipa, Piura, Tumbes, Ica y Lima se encuentran entre las zonas más impactadas, con escenarios que comprometen la seguridad de la población y la infraestructura.
En ese contexto, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ingemmet para evaluar la coyuntura y articular acciones conjuntas. Durante la visita oficial se revisó información técnica actualizada y se reforzó la coordinación interinstitucional con entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
LEE MÁS: ES OFICIAL | Gobierno anuncia bono de S/ 500 para damnificados por lluvias: quiénes lo recibirán y desde cuándo
El ingeniero Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo encargado del Ingemmet, presentó el panorama geológico al titular del sector y resaltó la utilidad de la plataforma digital Perú en Alerta. Esta herramienta permite a autoridades y ciudadanos acceder de forma rápida a información sobre peligros geológicos, apoyando la toma de decisiones preventivas y la preparación frente a emergencias.
Por su parte, Bravo de la Cruz subrayó la necesidad de ampliar el alcance y la difusión de Perú en Alerta, a fin de que más ciudadanos y gobiernos regionales aprovechen la información disponible. Asimismo, remarcó que contar con datos confiables y oportunos resulta clave tanto en situaciones de emergencia como en la planificación territorial y el desarrollo sostenible.
El Ingemmet reiteró su trabajo coordinado con instituciones como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), con el objetivo de integrar la información geocientífica en todas las etapas de la gestión del riesgo: estimación, prevención, reducción y respuesta ante desastres.
“El trabajo articulado es fundamental. La información técnica que generamos debe convertirse en decisiones concretas para proteger a la población”, enfatizó Alzamora, al destacar la importancia de que los datos científicos se traduzcan en acciones efectivas sobre el terreno.
La reciente visita ministerial refleja el compromiso del sector Energía y Minas y del Ingemmet por fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando la prevención y la coordinación multisectorial frente a los peligros derivados de las lluvias extremas.
Consejos para protegerse ante las lluvias
- Evita cruzar ríos, canales o áreas inundadas; la corriente puede ser más intensa de lo que parece y arrastrar personas o vehículos.
- No te resguardes bajo árboles ni postes eléctricos, ya que pueden colapsar o generar descargas durante las tormentas.
- Revisa y limpia techos, canaletas y desagües para prevenir acumulaciones de agua y filtraciones.
- Identifica rutas de evacuación y zonas seguras en tu vivienda y comunidad, sobre todo si resides en áreas propensas a deslizamientos o huaicos.
- Desconecta aparatos eléctricos ante riesgo de inundación y mantente informado por canales oficiales como el COEN o el Indeci.