Ingemmet alerta grave riesgo en estas regiones del Perú: Activación de quebradas podría desatar escenarios devastadores

Las precipitaciones intensas registradas en las últimas semanas han provocado la activación de quebradas y la aparición de distintos peligros geológicos en al menos cinco regiones del país, de acuerdo con reportes recientes del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). La entidad técnica precisó que Arequipa, Piura, Tumbes, Ica y Lima se encuentran entre las zonas más impactadas, con escenarios que comprometen la seguridad de la población y la infraestructura.

En ese contexto, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ingemmet para evaluar la coyuntura y articular acciones conjuntas. Durante la visita oficial se revisó información técnica actualizada y se reforzó la coordinación interinstitucional con entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El ingeniero Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo encargado del Ingemmet, presentó el panorama geológico al titular del sector y resaltó la utilidad de la plataforma digital Perú en Alerta. Esta herramienta permite a autoridades y ciudadanos acceder de forma rápida a información sobre peligros geológicos, apoyando la toma de decisiones preventivas y la preparación frente a emergencias.

Por su parte, Bravo de la Cruz subrayó la necesidad de ampliar el alcance y la difusión de Perú en Alerta, a fin de que más ciudadanos y gobiernos regionales aprovechen la información disponible. Asimismo, remarcó que contar con datos confiables y oportunos resulta clave tanto en situaciones de emergencia como en la planificación territorial y el desarrollo sostenible.

El Ingemmet reiteró su trabajo coordinado con instituciones como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), con el objetivo de integrar la información geocientífica en todas las etapas de la gestión del riesgo: estimación, prevención, reducción y respuesta ante desastres.

“El trabajo articulado es fundamental. La información técnica que generamos debe convertirse en decisiones concretas para proteger a la población”, enfatizó Alzamora, al destacar la importancia de que los datos científicos se traduzcan en acciones efectivas sobre el terreno.

La reciente visita ministerial refleja el compromiso del sector Energía y Minas y del Ingemmet por fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando la prevención y la coordinación multisectorial frente a los peligros derivados de las lluvias extremas.

