Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

ES OFICIAL | Gobierno anuncia bono de S/ 500 para damnificados por lluvias: quiénes lo recibirán y desde cuándo

Gobierno priorizará a damnificados con mayor afectación para entregar el subsidio de vivienda temporal tras las inundaciones que golpearon la región Arequipa

    Ministerio de Vivienda activa bono de S/500 mensuales hasta dos años para familias damnificadas por lluvias.
    El Gobierno anunció la entrega de un bono mensual de S/ 500 para familias de Arequipa cuyas viviendas quedaron inhabitables o destruidas tras las intensas lluvias, huaicos e inundaciones registradas en varios distritos. El subsidio, que podrá otorgarse hasta por un periodo máximo de dos años, permitirá a los damnificados acceder a un alquiler temporal mientras se desarrollan los trabajos de evaluación, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia.

    LEE MÁS: Minedu anuncia bono para docentes y auxiliares desde marzo 2026: paso a paso para saber si te corresponde cobrar

    ¿Quiénes podrán recibir el bono de S/ 500 en Arequipa?

    El subsidio será canalizado mediante el Bono de Arrendamiento para Emergencias (BAE), un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se activa ante desastres naturales. No todas las familias afectadas accederán automáticamente: solo califican aquellas viviendas que, tras una evaluación técnica, sean declaradas inhabitables o colapsadas.

    Las autoridades han señalado que la prioridad será para los casos con mayor nivel de afectación. En distritos como Cayma ya se reportan más de 200 inmuebles dañados, aunque aún se realiza el proceso de verificación para determinar cuántos cumplirán los requisitos.

    TAMBIÉN LEE: Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ALARMANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

    Distritos afectados por inundaciones y desbordes

    Las precipitaciones registradas desde mediados de febrero provocaron el desborde de ríos y torrenteras que arrasaron sectores de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y zonas de Caravelí. El ingreso de lodo y agua a viviendas generó pérdidas materiales considerables, además de arrastrar vehículos y afectar servicios básicos.

    También se reportaron daños en infraestructura estratégica, incluyendo carreteras, vías férreas, centros educativos y el terminal terrestre. La emergencia obligó a suspender viajes y actividades mientras equipos de rescate y maquinaria pesada trabajan en la limpieza y rehabilitación de las zonas afectadas.

    Autoridades locales calificaron la situación como una catástrofe, advirtiendo que la recuperación tomará varias semanas debido al impacto en urbanizaciones completas y espacios públicos.

    ¿Cuánto tiempo se entregará el Bono de Arrendamiento para Emergencias?

    El apoyo económico tendrá una duración máxima de 24 meses, periodo considerado suficiente para que las familias puedan encontrar estabilidad temporal mientras se ejecutan procesos de reconstrucción o reparación de sus viviendas. El Ministerio de Vivienda indicó que el bono busca reducir el impacto social de los desastres climáticos y evitar que los damnificados permanezcan en zonas de riesgo o refugios improvisados, priorizando condiciones dignas de alojamiento durante la recuperación.

    Empadronamiento y plazos de entrega del bono

    El acceso al Bono de Arrendamiento para Emergencias dependerá del empadronamiento oficial de las familias afectadas y la evaluación técnica de las viviendas dañadas. Las autoridades locales, junto al Ministerio de Vivienda, identificarán los inmuebles inhabitables o colapsados para definir a los beneficiarios. Una vez validada la información, se iniciará la entrega del subsidio mensual, proceso que puede tomar varias semanas según el avance del registro y la magnitud de la emergencia.

    ;