¿Clases suspendidas en marzo 2026? AUTORIDADES responden ante emergencia por lluvias y huaicos

Ante la presencia de lluvias intensas y huaicos en diversas zonas del país, el Gobierno de Arequipa está analizando algunas medidas como postergar las clases escolares.

    La región de Arequipa atraviesa una situación crítica debido a las intensas lluvias y huaicos que han provocado, hasta el momento, al menos seis fallecidos, miles de damnificados y el bloqueo de vías y carreteras. Frente a este escenario, el Gobierno Regional de Arequipa analiza la posibilidad de reprogramar el inicio del año escolar 2026. A continuación, te explicamos los puntos clave sobre esta evaluación y lo que se ha informado oficialmente.

    ¿Se postergan las clases escolares en todo el Perú?

    Por el momento no se ha confirmado esta medida. Como se sabe, las autoridades de la región Arequipa están analizando la idea de suspender el inicio de clases 2026 antes las intensas lluvias, por lo que, son varias las instituciones educativas están en mal estado para dar el comienzo al Año Escolar 2026.

    Instituciones educativas en peligro

    El sector educativo lleva años en crisis, pero con la llegada de las intensas lluvias se notan más las falencias a nivel nacional. En Arequipa son 162 instituciones las existentes, pero al menos 130 necesitan intervención de las autoridades ante las intensas precipitaciones, ya que han afectado las estructuras.

    "Se tenía previsto que en el caso de las instituciones educativas privadas iban iniciar a la primera semana de marzo, se ha dispuesto que la Gerencia Regional de Educación evalúe eso y postergue. De igual manera que se evalúe el inicio de las actividades escolares para las instituciones educativas públicas que iban a iniciar el 16 de marzo si es viable", mencionó.

