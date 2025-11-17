Wapa.pe
Silvia Núñez enfurece contra Jaime Bayly tras ser acusada de infiel con su profesor de karate

Silvia Núñez enfurece contra Jaime Bayly tras ser acusada de infiel con su profesor de karate

Jaime Bayly reveló la conducta de su esposa Silvia Núñez al enterarse que se habría insinuado que estaría siendo la “amante” de su profesor de karate.

    Jaime Bayly volvió a convertirse en tema de conversación luego de que él mismo contara públicamente sus sospechas sobre un posible romance oculto entre su esposa, Silvia Núñez, y su instructor de karate. El detonante fue que Silvia decidió pasar su cumpleaños con el profesor, llegó tarde y en aparente estado de ebriedad, dejando esperando a Bayly y a sus hijas, quienes habían preparado una cena familiar.

    La situación se volvió más tensa cuando el escritor le comentó a su hija lo que pensaba, y ella corrió a contárselo a su madre. ¿Cómo reaccionó Silvia ante semejante acusación?

    La fuerte reacción de Silvia Núñez tras los comentarios de Bayly

    En su columna publicada en 'La Nación', Bayly narró con detalle lo sucedido durante el cumpleaños número 37 de su esposa. Reveló que, aunque siempre había tolerado la estrecha relación que Silvia mantenía con su profesor según él, porque compartían intereses y temas en común, esta vez la situación lo incomodó.

    PUEDES LEER: Jaime Bayly revela fuerte crisis en su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

    Su hija incluso le preguntó directamente si creía que su madre podía estar viviendo una aventura con el instructor. Bayly respondió sin descartar la idea:

    “El cuerpo de tu madre es de ella, no es mío, y ella es libre de estar con quien quiera”, le dijo.

    Tras esa conversación, la menor fue donde su mamá y, confundida, le aseguró que su padre había afirmado que ella tenía relaciones con su profesor y que, si él moría, ellos vivirían juntos en su casa. Esto provocó la furiosa reacción de Silvia, quien volvió al hogar alrededor de las 10 p. m. y bajo los efectos del alcohol.

    “Indignada, mi esposa me acusó de mentiroso y malhablado”, relató Bayly. Él intentó defenderse: “No he dicho que sean amantes, he dicho que podrían ser amantes, y en ese caso yo lo aceptaría”.

    Bayly reconoció en su columna que, aunque técnicamente no afirmó nada, sí fue él quien generó las ideas que luego su hija repitió.

    “Unida a su madre en una pérfida conspiración contra mí, afirmó que yo había dicho que, cuando muera, mi esposa y su profesor serán pareja, y vivirán en mi casa, y dormirán en mi cama. Era verdad, yo hice ese mal agüero”, escribió.

    La discusión terminó en una noche tensa y la cancelación de viajes familiares

    El episodio terminó arruinando por completo la noche. La familia regresó en silencio a casa y Bayly admitió que intentó dormir tomando pastillas, pero no consiguió conciliar el sueño.

    A la mañana siguiente, sin explicaciones, decidió cancelar los viajes familiares a Buenos Aires y París que ya tenían planeados.

    Hasta el momento, no existe confirmación alguna sobre si realmente ocurrió una relación extramarital entre Silvia y su profesor. Lo que sí se espera es que Jaime Bayly revele más detalles en la próxima entrega de su columna.

    ;