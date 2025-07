Jaime Bayly sorprendió a sus seguidores al revelar una experiencia angustiante en su regreso a Estados Unidos. El reconocido periodista vivió momentos de verdadero pánico al acercarse al control migratorio del aeropuerto de Miami. Pese a contar con ciudadanía estadounidense, no pudo evitar sentirse vulnerable frente a la tensión del momento.

Jaime Bayly revela el pánico que sintió al regresar a EE. UU.

Jaime Bayly compartió recientemente un angustiante episodio que vivió durante su regreso a Estados Unidos, tras su paso por Lima, donde participó en la Feria Internacional del Libro. A través de su canal de YouTube, el escritor y periodista confesó que atravesó una experiencia cargada de temor e incertidumbre mientras se dirigía al aeropuerto de Miami.

Durante su relato, Bayly fue honesto sobre los pensamientos que lo invadieron mientras se acercaba al área de Migraciones. A pesar de ser ciudadano estadounidense desde 1997, el temor a ser cuestionado o incluso expulsado del país lo mantuvo en vilo.

“Estaba tan asustado. He rezado como nunca había rezado durante el vuelo, pero sobre todo al bajar del avión caminando hacia Migraciones. Le pedí a Dios: por favor, que no me detengan, que no me interroguen, que no me deporten, no merezco ese castigo, esa infamia, esa deshonra. Le pedí a mi hermana Doris, que está en el cielo: por favor, cuídame, ábreme la puerta, que no me den un portazo los agentes de migraciones. Que no me acusen de defender al crimen, a los ilegales, al tren de Aragua”, expresó el autor.

La tensión no fue casual. Bayly ha sido un crítico recurrente de Donald Trump, lo que, según él, podría generar repercusiones al momento de ingresar a territorio estadounidense. En ese contexto, dejó entrever su temor ante la posibilidad de un trato hostil por parte de las autoridades.

“Tengo mucho miedo de llegar al aeropuerto de Miami, que no me dejen entrar, me lleven a un cuarto en la penumbra, me sometan a un interrogatorio hostil y me anuncien que van a deportar. ¿Podría el gobierno de Trump tratar de despojarme de la ciudadanía? La respuesta es sí”, señaló, recordando su retorno junto a su esposa, Silvia Núñez del Arco, y su hija.

¿Qué pasó tras su llegada a los Estados Unidos?

Después de horas de incertidumbre acumulada en el vuelo, Jaime Bayly por fin puso un pie en suelo estadounidense. El escritor esperaba un ingreso tenso al país, sin embargo, lo que vivió fue todo lo contrario: un proceso rápido, sin contratiempos ni interrogatorios.

“Nada de eso pasó. Fue perfecto. Esa zona del aeropuerto estaba completamente vacía y nosotros pasamos sin ningún problema. Yo el primero, después Silvia; y después el oficial me dijo: ¿Tiene algo que declarar? Le dije que no y pasé. Y me sentí de regreso en casa”, contó con alivio.

La cordialidad del agente migratorio y la ausencia de obstáculos hicieron que la experiencia, lejos de ser traumática, reafirmara su aprecio por el país donde ha construido gran parte de su vida.

“Y gracias a quien corresponda por no haberme afeado el viaje y por no haber avinagrado mi relación de afecto y de gratitud con este gran país. Este es un gran país. Es un país libre. Es el país de los sueños, de las oportunidades”, expresó emocionado.