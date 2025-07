La actitud de Mario Hart tras el acoso que sufrió Korina Rivadeneira en un show circense ha desatado una ola de críticas. El piloto compartió una publicación en redes que muchos interpretaron como indiferente. Su silencio generó molestia entre usuarios, quienes esperaban un respaldo claro hacia su esposa. Las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Mario Hart es cuestionado por ‘reacción’ ante acoso a Korina Rivadeneira

A través de su cuenta de Instagram, Mario Hart sorprendió al compartir una publicación en sus redes sociales que generó controversia. "Back to Lima (De regreso a Lima)", se lee en su post donde se puede ver volviendo a Lima. Ante su silencio en medio de lo ocurrido con su esposa, Korina Rivadeneira, quien sufrió tocamientos indebidos en pleno show de Dioses del Circo.

Un usuario lo increpó para preguntarle si no saldría a defender a la actriz: "¿Qué Mario, no vas a parchar al bailarín?", escribió el usuario. Las reacciones no se hicieron esperar, cuestionando el silencio del piloto. "Espero con ansias las acciones de Mario, esa malcriadez y falta de respeto del bailarín hacia Korina o cualquier mujer, no puede quedarse así", "¿Eso te responde tu esposo cuando quieres ser defendida por él? Qué triste...la mujer puede ir a donde se le pegue la gana y no tiene por qué ser agredida de ninguna forma", sostuvo.

Cabe destacar que esta publicación se realizó muchas horas antes de lo ocurrido y el exintegrante de 'Esto es Guerra' incluso compartió en sus redes una historia acompañado con sus hijos mientras disfrutaban juntos en un centro de juegos, aunque no hizo referencia a lo ocurrido.

Representantes de 'Dioses del Circo' minimizan acoso a Korina Rivadeneira y lanzan insólitas justificaciones

Korina Rivadeneira vivió un episodio incómodo y lamentable durante una función del espectáculo 'Dioses del Circo'. Según las imágenes difundidas, la modelo fue víctima de tocamientos indebidos en plena presentación. Tras el hecho, decidió encarar directamente a los representantes del show, quienes respondieron con explicaciones que provocaron aún más indignación.

Lejos de asumir responsabilidades, los encargados del espectáculo minimizaron el incidente, atribuyéndolo a una supuesta confusión en medio de la coreografía.

"Aquí nunca ha habido una mala intención, tampoco se planificó, nunca ha sido ese caso, los chicos no la conocen, no saben quién es popular y quién no, siempre ha sido así, chico, chica, agarran, hacen el espectáculo y puede ser que sea un cruce de movimiento, bailaste un momento, de ahí no te sientes cómoda y te vas a tu sitio nuevamente y ahí en ese ida y vuelta entre bailes que hubo, el último acabó lastimosamente en ese momento incómodo, probablemente ha sido que tú volteaste y él también se volteó", dijo uno de los voceros del show.

Una de las amigas que acompañaba a Korina le preguntó directamente si estaban al tanto de lo sucedido. La respuesta fue aún más polémica: "Sí, desde arriba se vieron muchas cosas", respondió con ligereza.