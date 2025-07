“Silvia es divina, yo estoy muy enamorado de ella. Tenemos muchos años juntos y no le he sido infiel una sola vez… salvo en mis sueños. Cuando sueño, sí soy un picaflor”, confesó entre risas.

“Yo le cuento a Silvia que he soñado toda la noche con Shakira; le digo que no puedo más, no doy más. Es que es mi ego, tengo una vanidad muy desmesurada. Shakira y yo nos vimos hace poco, nos encontramos en un avión. Yo le hablaba, pero no me hacía caso, le estaba mandando mensajes a Alejandro Sanz”, narró con picardía.