¡Sin agua en Año Nuevo! Sedapal confirma corte de agua este 30 y 31 de diciembre: horarios y distritos afectados
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció cortes programados de agua en varios distritos de Lima Metropolitana este martes 30 y miércoles 31 de diciembre, vísperas de Año Nuevo. La suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, esenciales para garantizar la calidad y continuidad del suministro.
La empresa recomienda a los usuarios almacenar agua en baldes y recipientes para no verse afectados durante la interrupción. Conoce a continuación los distritos que serán impactados por esta medida.
Corte de agua este martes 30 de diciembre
San Juan de Lurigancho
Habrá un mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 de Vicentelo, lo que generará el corte del servicio de agua desde las 08:00 a.m. hasta las 05:00 p.m.
- Zona: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, y Cooperativa la Huayrona I, Urb. San Gabriel
Lima Cercado
El corte de agua es por 12 horas, desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en las siguientes zonas:
- Zona: C.H. Palomino, C.R.Bancario, Urb. Pando 3era etapa. Cuadrante: av. Venezuela, av. Sabrá Bernardita, Jr. Santa Teodosia, av. Universitaria.
Villa María del Triunfo
En este distrito, el corte del servicio de agua es desde las 11: 00 a.m. hasta las 05:00 p.m. en las siguientes zonas:
- Zona: Entre las habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso, R-Jardines del Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N.
Puente Piedra
El corte del servicio de agua potable está programado desde las 12:00 p.m. hasta las 08:00 p.m. en las siguientes zonas:
- Zona: A.H. Tiwinza, A.H. Los Vencedores, A.H. Villa Canaán, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Viv. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado, Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste, Asoc. Viv. Leoncio Prado, Asoc. Viv. Oasis, Asoc. Prop. Lotes Semirústicos Leoncio Prado, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal, C.P. Las brisas del norte, Urb. Las Dalmacias, Urb. Zapallal, P. J. Laderas de Chillón 1era explanada.