Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

¡Sin agua en Año Nuevo! Sedapal confirma corte de agua este 30 y 31 de diciembre: horarios y distritos afectados

Sedapal anuncia corte de agua en varios distritos de Lima este 30 y 31 de diciembre y recomienda almacenar agua para garantizar su disponibilidad.

    Sedapal confirma corte de agua este 30 y 31 de diciembre.
    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció cortes programados de agua en varios distritos de Lima Metropolitana este martes 30 y miércoles 31 de diciembre, vísperas de Año Nuevo. La suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, esenciales para garantizar la calidad y continuidad del suministro.

    La empresa recomienda a los usuarios almacenar agua en baldes y recipientes para no verse afectados durante la interrupción. Conoce a continuación los distritos que serán impactados por esta medida.

    Corte de agua este martes 30 de diciembre

    San Juan de Lurigancho

    Habrá un mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 de Vicentelo, lo que generará el corte del servicio de agua desde las 08:00 a.m. hasta las 05:00 p.m.

    • Zona: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, y Cooperativa la Huayrona I, Urb. San Gabriel

    Lima Cercado

    El corte de agua es por 12 horas, desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en las siguientes zonas:

    • Zona: C.H. Palomino, C.R.Bancario, Urb. Pando 3era etapa. Cuadrante: av. Venezuela, av. Sabrá Bernardita, Jr. Santa Teodosia, av. Universitaria.

    Villa María del Triunfo

    En este distrito, el corte del servicio de agua es desde las 11: 00 a.m. hasta las 05:00 p.m. en las siguientes zonas:

    • Zona: Entre las habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso, R-Jardines del Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N.

    Puente Piedra

    El corte del servicio de agua potable está programado desde las 12:00 p.m. hasta las 08:00 p.m. en las siguientes zonas:

    • Zona: A.H. Tiwinza, A.H. Los Vencedores, A.H. Villa Canaán, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Viv. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado, Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste, Asoc. Viv. Leoncio Prado, Asoc. Viv. Oasis, Asoc. Prop. Lotes Semirústicos Leoncio Prado, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal, C.P. Las brisas del norte, Urb. Las Dalmacias, Urb. Zapallal, P. J. Laderas de Chillón 1era explanada.
    Corte de agua este miércoles 31 de diciembre

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;