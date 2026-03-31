CORTE DE AGUA este 1 de abril por hasta 11 horas: lista de DISTRITOS afectados y horarios, según Sedapal

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado este 1 de abril. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida y la hora de restablecimiento del servicio.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 1 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    Corte de agua este 1 de abril, según Sedapal

    Ate

    • Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona I, A.H. Huaycán zona T y UCV 219-220-221-222 y 223.
    • Hora de corte: desde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
    • Motivo de suspensión: limpieza de reservorio.

    Chaclacayo

    • Zonas afectadas: Urb. El Cuadro Mz. N-M, Ca. B-C y P.S. 8-15-23-24 y 25.
    • Hora de corte: desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
    • Motivo de suspensión: limpieza de reservorio.

    Lurigancho

    • Zonas afectadas: A.H. Paraíso de Cajamarquilla, A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla, Agrup. Señor de Huanca, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. Unión Santa Cruz de Cajamarquilla y Urb. La Planicie de Cajamarquilla.
    • Hora de corte: desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
    • Motivo de suspensión: limpieza de reservorio.

    Independencia

    • Zonas afectadas: A.H. La Paz, Asociación Vista Alegre, P.J. Cerro Los Incas, P.J. Independencia, P.J. Pampa Cueva, P.J. El Progreso, U. Pop. Independencia. A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Comité Vecinal 19A, A.H. 30 de Enero, A.H. Las Gardenias, A.H. Los Jardines, P.J. José C. Mariátegui.
    • Zonas afectadas (sector 333): A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Comité Vecinal 19A, A.H. 30 de enero, A.H. Las Gardenias, A.H. Los Jardines, P.J. José C. Mariátegui y U. Pop. Independencia.
    • Hora de corte: desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.
    • Motivo de suspensión: limpieza de reservorio.

    Canales de atención en Sedapal

    Para cualquier consulta, reclamo o contacto, tienes disponible el Aquafono (01 317-8000), la asistente virtual Clarita por WhatsApp (+51 994 173 292), sus redes sociales (Facebook, Instagram, X) y su página web sedapal.com.pe.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

