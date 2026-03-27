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Melissa Klug estalla contra Samahara por revelar infidencia sobre Jesús Barco: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

Melissa Klug no toleró que su hija revelara información privada en vivo sobre Jesús Barco y tuvo una inesperada reacción que sorprendió a todos.

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    Melissa Klug estalla contra Samahara por revelar infidencia sobre Jesús Barco: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”
    Melissa molesta con Samahara por soltar infidencia sobre Jesús Barco.
    Melissa Klug estalla contra Samahara por revelar infidencia sobre Jesús Barco: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

    La tensión se apoderó de 'La Granja VIP Perú' en segundos. Lo que parecía una charla cotidiana entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón terminó en un momento de incomodidad y enojo. La ‘Blanca de Chucuito’ reaccionó al notar que se habría revelado información que no debía salir a la luz, generando un tenso ambiente que evidenció la compleja dinámica emocional que ambas enfrentan dentro del reality.

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    Melissa Klug molesta con Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP

    Todo se desarrolló mientras compartían un momento con Renato Rossini Jr., en una charla que parecía relajada. No obstante, la situación dio un giro cuando Samahara lanzó una pregunta que encendió las alertas.

    “¿Tú y Jesús van a dormir en camas separadas?”, comentó la influencer, dejando entrever un posible ingreso de Jesús Barco al reality. La reacción de Melissa fue inmediata: su expresión evidenció sorpresa y molestia, dejando claro que ese tema no debía hacerse público.

    “¿Qué chu estás hablando?”, respondió incómoda, frenando la conversación en seco. Tras ello, se generó un silencio prolongado que acentuó la tensión. Melissa, tocándose el rostro, reflejaba incomodidad al ser consciente de lo expuesto frente a cámaras.

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    Fue entonces cuando lanzó una de las frases más contundentes: “Ay Diosito santo, si pudiera arrastrarte y trapear el piso con tus pelos, lo haría en este instante”. Sus palabras dejaron en evidencia su fastidio y que, para ella, se había cruzado un límite.

    Ante esto, Samahara intentó cambiar rápidamente el tema: “¿Quién será capataz la otra semana?”, buscando desviar la atención. Sin embargo, el ambiente ya estaba tenso y lo ocurrido no pasó desapercibido.

    En medio del tenso ambiente, Renato Rossini Jr. intervino con un comentario aparentemente ligero, pero directo: “Escucha Samahara, tienes que entrenar lengua”, interpretado como una indirecta sobre cuidar sus palabras. El episodio evidenció no solo un conflicto familiar, sino también la presión del reality, donde todo se expone. La reacción de Melissa dejó claro que lo relacionado a Jesús Barco era un tema sensible.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug estalla contra Samahara por revelar infidencia sobre Jesús Barco: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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