Melissa Klug no toleró que su hija revelara información privada en vivo sobre Jesús Barco y tuvo una inesperada reacción que sorprendió a todos.

La tensión se apoderó de 'La Granja VIP Perú' en segundos. Lo que parecía una charla cotidiana entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón terminó en un momento de incomodidad y enojo. La ‘Blanca de Chucuito’ reaccionó al notar que se habría revelado información que no debía salir a la luz, generando un tenso ambiente que evidenció la compleja dinámica emocional que ambas enfrentan dentro del reality.

Melissa Klug molesta con Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP

Todo se desarrolló mientras compartían un momento con Renato Rossini Jr., en una charla que parecía relajada. No obstante, la situación dio un giro cuando Samahara lanzó una pregunta que encendió las alertas.

“¿Tú y Jesús van a dormir en camas separadas?”, comentó la influencer, dejando entrever un posible ingreso de Jesús Barco al reality. La reacción de Melissa fue inmediata: su expresión evidenció sorpresa y molestia, dejando claro que ese tema no debía hacerse público.

“¿Qué chu estás hablando?”, respondió incómoda, frenando la conversación en seco. Tras ello, se generó un silencio prolongado que acentuó la tensión. Melissa, tocándose el rostro, reflejaba incomodidad al ser consciente de lo expuesto frente a cámaras.



Fue entonces cuando lanzó una de las frases más contundentes: “Ay Diosito santo, si pudiera arrastrarte y trapear el piso con tus pelos, lo haría en este instante”. Sus palabras dejaron en evidencia su fastidio y que, para ella, se había cruzado un límite.

Ante esto, Samahara intentó cambiar rápidamente el tema: “¿Quién será capataz la otra semana?”, buscando desviar la atención. Sin embargo, el ambiente ya estaba tenso y lo ocurrido no pasó desapercibido.