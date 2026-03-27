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¡Alboroto! Jesús Barco ingresa a 'La Granja VIP Perú' para unirse a Melissa Klug y Samahara Lobatón y causa revuelo

El futbolista Jesús Barco llega a 'La Granja VIP Perú' y sorprende a sus compañeros en medio de rumores sobre el posible ingreso de Samahara Lobatón.

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    ¡Alboroto! Jesús Barco ingresa a 'La Granja VIP Perú' para unirse a Melissa Klug y Samahara Lobatón y causa revuelo
    Jesús Barco ingresa a La Granja VIP Perú.
    ¡Alboroto! Jesús Barco ingresa a 'La Granja VIP Perú' para unirse a Melissa Klug y Samahara Lobatón y causa revuelo

    El ingreso de Jesús Barco a 'La Granja VIP Perú' dejó de ser un rumor y ya impacta en la dinámica del reality. Tras días de especulación, el futbolista fue presentado como nuevo participante, confirmando las pistas que circulaban. Su llegada cobra más relevancia por la presencia de Melissa Klug y los comentarios de Samahara Lobatón, que avivaron rumores y desataron reacciones en redes sociales.

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    Jesús Barco ingresa a La Granja VIP Perú

    En conversación con la conductora Ethel Pozo, Jesús Barco compartió las razones detrás de su ingreso, dejando un mensaje que conectó rápidamente con la audiencia: "Feliz, tranquilo de estar acá, una nueva oportunidad, aprovechándola. Además, estoy acá por mi hija". Sus palabras no solo marcaron el tono de su participación, sino que también resaltaron su faceta como padre, un elemento que podría influir en la percepción del público.

    La llegada del futbolista también se vincula con lo ocurrido días antes, cuando su nombre surgió indirectamente en una conversación de Samahara Lobatón. La influencer dejó entrever una frase que muchos interpretaron como una posible filtración, lo que generó dudas sobre el acceso a información dentro del reality.

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    El momento, que se volvió viral, abrió un debate en redes sociales sobre la transparencia del programa. Mientras algunos usuarios hablaron de una supuesta coordinación, otros lo tomaron como coincidencia. Sin embargo, tras confirmarse su ingreso, esa escena cobra mayor relevancia.

    Además, la presencia de Melissa Klug, Jesús Barco y Diego Chávarri en el mismo espacio añade tensión y expectativa. A esto se suma el reciente episodio en el que Barco pidió a Klug regresar al país: "Ven ya". No obstante, varios usuarios cuestionan la dinámica del reality, señalando que, pese a ser una competencia individual, la cercanía familiar podría influir en el desarrollo del juego.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Alboroto! Jesús Barco ingresa a 'La Granja VIP Perú' para unirse a Melissa Klug y Samahara Lobatón y causa revuelo
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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