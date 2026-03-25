Alejandra Baigorria se encuentra en una situación bastante compleja tras enterarse que su esposo Said Palao le habría sido infiel.

Alejandra Baigorria realiza “PRONUNCIAMIENTO” después de enterarse que Said Palao la habría traicionado con DAMAS de COMPAÑÍA "Hablé con él..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Alejandra Baigorria realiza “PRONUNCIAMIENTO” después de enterarse que Said Palao la habría traicionado con DAMAS de COMPAÑÍA "Hablé con él..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Totalmente inesperado! En una charla privada con la chica reality Onelia Molina, la empresaria Alejandra Baigorria, notablemente afectada, rompió su silencio por primera vez luego del escándalo que involucra una presunta infidelidad de Said Palao en Colombia con damas de compañía. La conocida ‘Gringa de Gamarra’ reveló que ya enfrentó a su esposo y compartió cómo se siente ante este difícil momento que atraviesa su relación.

La reacción de Alejandra Baigorria tras la polémica

El programa 'Magaly TV La Firme' difundió capturas de la conversación con Onelia Molina, quien aseguró que Said Palao habría tenido comportamientos indebidos antes de casarse, durante su viaje a Colombia por su despedida de soltero. Fue ella misma quien decidió contarle todo a la empresaria y luego compartió el mensaje que recibió.

“Yo, lo mío es algo más complejo. Sí hablé bastante con él y bueno, solo el tiempo y mi corazón me dirán si puedo o no perdonar y seguir o no”, escribió Alejandra Baigorria a través de WhatsApp, luego de enterarse de lo ocurrido en el viaje de su esposo.

Whatsapp

Posteriormente, en conversación con un reportero, la expareja de Mario Irivarren interpretó que ese mensaje reflejaba una posible intención de perdón, por lo que decidió hacerlo público con la finalidad de ayudarla a conocer toda la verdad y evaluar incluso una posible separación.

Onelia Molina lanza fuertes acusaciones